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12.02.2020 10:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новороссийске врачи достали из пищевода пациента провода

Текст: Ирина Белова (Красногдарский край)

В эндоскопическом отделении городской больницы № 1 Новороссийска врачи спасли молодого человека, проведя уникальную операцию по извлечению из пищевода проглоченной им конструкции из проводов. Об этом сообщается в аккаунте лечебного учреждения в Instagram.

Фото: Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Мужчину срочно доставили в приемное отделение. При осмотре доктора обнаружили, что в верхней трети пищевода у него находится инородное тело крупного размера. Пищевод был полностью перекрыт, молодому человеку "грозило повреждение органа".

С помощью фиброгастроскопа (прибора для диагностики и лечения заболеваний пищевода), который медики ввели в пищевод и щипцами захватили инородный предмет, провода удалось достать. Хотя имелся риск разрыва, повреждения пищевода при подобных манипуляциях, врачи ювелирно и оперативно извлекли странный предмет.

Операция прошла удачно. В тот же день пациент смог есть, а на следующие сутки его уже выписали. Пациент утверждал, что проглотил проводниковую конструкцию "случайно".

Медики советуют: будьте внимательны к тому, что едите и пьете. Если вы почувствовали дискомфорт в пищеводе, желудке, и есть подозрение, что туда попало инородное тело, незамедлительно обращайтесь в больницу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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