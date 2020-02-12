В Новороссийске врачи достали из пищевода пациента провода

В эндоскопическом отделении городской больницы № 1 Новороссийска врачи спасли молодого человека, проведя уникальную операцию по извлечению из пищевода проглоченной им конструкции из проводов. Об этом сообщается в аккаунте лечебного учреждения в Instagram.

Мужчину срочно доставили в приемное отделение. При осмотре доктора обнаружили, что в верхней трети пищевода у него находится инородное тело крупного размера. Пищевод был полностью перекрыт, молодому человеку "грозило повреждение органа".

С помощью фиброгастроскопа (прибора для диагностики и лечения заболеваний пищевода), который медики ввели в пищевод и щипцами захватили инородный предмет, провода удалось достать. Хотя имелся риск разрыва, повреждения пищевода при подобных манипуляциях, врачи ювелирно и оперативно извлекли странный предмет.

Операция прошла удачно. В тот же день пациент смог есть, а на следующие сутки его уже выписали. Пациент утверждал, что проглотил проводниковую конструкцию "случайно".

Медики советуют: будьте внимательны к тому, что едите и пьете. Если вы почувствовали дискомфорт в пищеводе, желудке, и есть подозрение, что туда попало инородное тело, незамедлительно обращайтесь в больницу.