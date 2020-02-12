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12.02.2020 15:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе завели дело о невыплате зарплаты строителям соцжилья

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам строительной фирмы, которая достраивала дом для депортированных в Севастополе. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Севастополя.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Напомним, дом по улице Комбрига Потапова, 35 включен в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Строить его начали более 12 лет назад, но возвели только два этажа. Работы возобновились в январе 2018 года, но на уровне девятого этажа стройка снова остановилась. Возникли споры с подрядчиком, которые привели к расторжению контракта. В декабре 2019 года к объекту привлек внимание рабочий, который поднялся в кабину башенного крана и объявил голодовку. Мужчине на несколько месяцев задержали зарплату, у него не осталось денег на еду и жилье.

Проверка подтвердила, что фирма действительно задолжала четырем работникам 144 тысячи рублей.

- С августа по октябрь 2019 года руководитель строительной компании не выплачивал заработную плату машинисту крана и трем разнорабочим, которые трудились на объекте, - сообщили в прокуратуре.

При этом на счета компании поступали деньги, которые руководство потратило на расчеты с контрагентами, погашение долгов, предоставление займов и другие цели.

На основании этого заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

В ведомстве сообщили, что компания к настоящему времени частично погасила задолженность по зарплате. Строительство дома приостановлено, привлечен другой подрядчик.

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