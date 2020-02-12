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12.02.2020 14:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Железные дороги войны

Текст: Роман Владимиров
Российская газета - Неделя - Юг России № 30(8084)
На станции Сарепта появился памятный знак, посвященный железнодорожникам Сталинграда. На лицевой стороне обелиска из черного гранита выгравирован движущийся поезд. На тыльной выбита надпись: "Вам, ковавшим Победу в тылу! Вечная память землякам-железнодорожникам, доблестно жившим и победившим смерть. Благодарные жители Сарепты".
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

По словам директора Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, инициатива установить такой памятник исходила от ветеранов-железнодорожников. Станция Сарепта была основана в 1896 году во время прокладки ветки от Царицына до Тихорецка. В сентябре 1942 года Сарепта оказалась во фронтовых условиях.

Фото: РИА Новости
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Артиллеристы и минометчики вермахта обстреливали ее с двух сторон. Почти весь коллектив станции эвакуировали, остались лишь несколько человек под руководством начальника Александра Суркова. И они внесли свой вклад в победу: разгрузили множество колесных пар для устройства противотанковых заграждений, отправили в тыл более 190 вагонов с ценным оборудованием и все пять месяцев городских боев обеспечивали подвоз 2700 тонн топлива.

- В год 75-летия Победы Совет ветеранов решил провести акцию "Историю надо уважать". Мы подключили студентов техникума, школу-интернат. Этот памятник - частица истории нашей страны, - отметил председатель совета ветеранов-железнодорожников региона Владимир Плющ.

Еще один памятный знак появится на станции Петров Вал, под Камышиным. А на площадке возле музея-заповедника "Сталинградская битва" займет свое место подлинный санитарный вагон времен Великой Отечественной.

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