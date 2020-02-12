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11.02.2020 23:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Три брата на 95-летие отца-ветерана подарили ему гаубицу
Текст: Александр Гавриленко (Волгоград)
Российская газета - Неделя № 30(8084)
Три сына фронтовика Виктора Короткова из Волгоградской области за свои деньги установили памятник односельчанам - участникам Великой Отечественной войны. Такой подарок они сделали к 95-летнему юбилею отца.
Преемственность поколений. Виктор Серпионович Коротков и его старший сын Владимир Викторович. Фото: Из личного архива семьи Коротковых Преемственность поколений. Виктор Серпионович Коротков и его старший сын Владимир Викторович. Фото: Из личного архива семьи Коротковых
Преемственность поколений. Виктор Серпионович Коротков и его старший сын Владимир Викторович. Фото: Из личного архива семьи Коротковых

И сегодня на въезде в хутор Булгурино стоит новенький постамент со знаменитой 152-миллиметровой пушкой-гаубицей образца 1937 года. А под ней золотыми буквами высечены имена всех жителей села, спасших страну от фашистской заразы.

Такая красивая идея пришла в голову младшему сыну ветерана Александру Викторовичу. Причем задумка была именно в том, чтобы увековечить не только память погибших, а вообще всех бойцов из Булгурино. По архивам удалось восстановить имена всех защитников, без малого 100 фамилий.

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Сам Виктор Серпионович Коротков отправился на войну в 1942 году 17-летним мальчишкой. Сразу после танковой "учебки" его направили в самое пекло на передовую под Сталинградом. Там он получил первое ранение и попал в госпиталь. Пока лечился, прошел артиллерийскую школу и сразу вернулся на фронт. Форсировал в составе расчета реки Сейм и Днепр, прошел всю Восточную Европу. А после 9 Мая, вплоть до 1947 года, гонял остатки гитлеровских формирований по Румынии и Венгрии.

Только после очередного серьезного ранения бойца отправили домой.

Та самая знаменитая 152-миллиметровка, которая признана одним из лучших артиллерийских орудий XX века, ставшая символом Великой Победы, наравне с танком Т-34 несет отныне, уже как мемориал, вечную вахту памяти в Булгурино. Фото: Из архива администрации Большевистского сельского поселения

Он успел побывать и связистом, и танкистом, но самые сложные годы провел в рядах советской артиллерии.

- Сначала мы думали установить танк Т-34, поскольку начинал войну отец именно на такой машине. Но оказалось, что найти его непросто. Тогда, поскольку отец все же большую часть времени служил в артиллерии, мы решили искать гаубицу, - рассказал Александр Викторович.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Подходящий экспонат нашли в Тульской области. Это знаменитая 152-миллиметровка, которая признана одним из лучших артиллерийских орудий XX века и тоже считается символом войны. По закону, такое оружие можно приобрести только у компаний со специальной лицензией. Пушка должна быть демилитаризована, то есть с нее предварительно снимается все оборудование. А после того, как удалось получить все разрешения, выяснилось, что даже самый большой грузовик ее не утянет - нужен спецтранспорт. Но в итоге все получилось. Когда Виктор Серпионович увидел подарок, то не смог сдержать слез. "Это, наверное, чтобы я боевые навыки не потерял!" - шутил ветеран на открытии.

"До этого в Булгурино не было мемориала в честь Великой Отечественной войны - найти средства было невозможно. И мы бесконечно благодарны людям, которые не пожалели своих сил и средств на это", - рассказала глава сельской администрации Светлана Скуратова. Подарок настолько растрогал жителей хутора, что они решили будущей весной разбить вокруг постамента фруктовый сад, а также высадить здесь цветы и кусты сирени.

Кстати

Шел солдат...

Несколько лет назад Александр организовал для отца поездку по местам боевой славы. Вместе они повторили весь фронтовой путь ветерана от Сталинграда до озера Балатон на юго-западе Венгрии. Вместе с ними были и местные журналисты, которые сняли про него документальный фильм "Шел солдат...". Эта лента даже получила приз на 11-м фестивале военно-патриотических телепрограмм "Щит России", и ее несколько раз показывали на волгоградском телевидении.

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