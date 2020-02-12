И сегодня на въезде в хутор Булгурино стоит новенький постамент со знаменитой 152-миллиметровой пушкой-гаубицей образца 1937 года. А под ней золотыми буквами высечены имена всех жителей села, спасших страну от фашистской заразы.
Такая красивая идея пришла в голову младшему сыну ветерана Александру Викторовичу. Причем задумка была именно в том, чтобы увековечить не только память погибших, а вообще всех бойцов из Булгурино. По архивам удалось восстановить имена всех защитников, без малого 100 фамилий.
Сам Виктор Серпионович Коротков отправился на войну в 1942 году 17-летним мальчишкой. Сразу после танковой "учебки" его направили в самое пекло на передовую под Сталинградом. Там он получил первое ранение и попал в госпиталь. Пока лечился, прошел артиллерийскую школу и сразу вернулся на фронт. Форсировал в составе расчета реки Сейм и Днепр, прошел всю Восточную Европу. А после 9 Мая, вплоть до 1947 года, гонял остатки гитлеровских формирований по Румынии и Венгрии.
Только после очередного серьезного ранения бойца отправили домой.
Он успел побывать и связистом, и танкистом, но самые сложные годы провел в рядах советской артиллерии.
- Сначала мы думали установить танк Т-34, поскольку начинал войну отец именно на такой машине. Но оказалось, что найти его непросто. Тогда, поскольку отец все же большую часть времени служил в артиллерии, мы решили искать гаубицу, - рассказал Александр Викторович.
Подходящий экспонат нашли в Тульской области. Это знаменитая 152-миллиметровка, которая признана одним из лучших артиллерийских орудий XX века и тоже считается символом войны. По закону, такое оружие можно приобрести только у компаний со специальной лицензией. Пушка должна быть демилитаризована, то есть с нее предварительно снимается все оборудование. А после того, как удалось получить все разрешения, выяснилось, что даже самый большой грузовик ее не утянет - нужен спецтранспорт. Но в итоге все получилось. Когда Виктор Серпионович увидел подарок, то не смог сдержать слез. "Это, наверное, чтобы я боевые навыки не потерял!" - шутил ветеран на открытии.
"До этого в Булгурино не было мемориала в честь Великой Отечественной войны - найти средства было невозможно. И мы бесконечно благодарны людям, которые не пожалели своих сил и средств на это", - рассказала глава сельской администрации Светлана Скуратова. Подарок настолько растрогал жителей хутора, что они решили будущей весной разбить вокруг постамента фруктовый сад, а также высадить здесь цветы и кусты сирени.
Шел солдат...
Несколько лет назад Александр организовал для отца поездку по местам боевой славы. Вместе они повторили весь фронтовой путь ветерана от Сталинграда до озера Балатон на юго-западе Венгрии. Вместе с ними были и местные журналисты, которые сняли про него документальный фильм "Шел солдат...". Эта лента даже получила приз на 11-м фестивале военно-патриотических телепрограмм "Щит России", и ее несколько раз показывали на волгоградском телевидении.