"РГ" более года следила за финальной частью длительного спора семьи Сабининых с управляющей компанией. Побывав в квартире наших героев, корреспондент поняла: выяснить, что лишило людей комфорта, помог бы минутный эксперимент. Но УК пыталась исказить правду, а суды, как известно, самостоятельно выяснять истину не обязаны - они лишь рассматривают доказательства сторон.

У Константина Сабинина и его супруги трое детей. Сын-школьник, две взрослые дочки, у одной из них ребенок. Все они вместе с мамой Константина живут в трехкомнатной квартире на первом этаже двухэтажки 1950 года. Весной 2005-го в квартиру сверху заехали новые соседи и сразу пошли к Сабининым: хотим убрать вентиляционную шахту на кухне. Вы не против? Те ответили: "Против! Газ!". В июне, пока Сабининых не было дома, шахту все-таки снесли.

В июле Константин обратился в управляющую компанию МУП "Эльмаш" с просьбой восстановить вентиляцию. Комиссия МУП составила акт об отсутствии тяги из-за разбора шахты и выдала самоуправцам предписание за три месяца все исправить. Проверка в марте 2006-го показала: ничего не сделано. Выдали второе предписание, но и его не выполнили.

Последовала жалоба в УК и иск в суд, который отклонили. Вскоре УК сменила название, став УК ЖКХ Орджоникидзевского района, руководство осталось прежнее. Семья за свой счет заказала экспертизу, которая подтвердила: тяги нет. УК на ее выводы не реагировала, посылала в квартиру Сабининых сотрудников, которые, по словам Константина, делали замеры зажигалками и утверждали: тяга есть! В 2012 году, после череды взрывов в домах, пришедшие с проверкой специалисты газ отключили: без вентиляции пользоваться плитой нельзя!

- Мы готовили еду на электроплитке. Тяжелее всего оказалось в межсезонье: включаешь чайник, плитку, обогреватель - проводка начинает гореть. Стационарную электрическую плиту энергоснабжающая организация устанавливать отказалась - сети на такую мощность не рассчитаны. Газовую теперь используем как шкаф для сковородок и кастрюль, - рассказывает Константин.

В 2015-2018 годах предписания восстановить вентиляцию выдавал Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В одной из его бумаг написано: предписание составлено на основе документарной проверки, а выписанные ранее сняты из-за их исполнения. Причем, чтобы проверить истинность отчетов УК, сотрудники Госжилнадзора в квартире Сабининых не появлялись. Из ответа департамента на запрос "РГ": "В соответствии с законом одним из принципов защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора является презумпция добросовестности". Поэтому выводы о работающей вентиляции в квартире Сабининых делались на основании информации УК. Но для рассмотрения жалоб главы семьи на отсутствие тяги департамент все-таки отправлял сотрудников на место.

В 2017 году Сабинины подали еще один иск. УК привлекла к экспертизе "ВентРемСтрой". В конце его отчета на четырех - вместе с титульной - страницах (!) сказано: тяга есть! На основании этого документа суд снова отклонил иск. В августе 2018 года соседи сверху продали квартиру. Новые владельцы решили: отсутствие вентиляции в квартире на первом этаже их не касается, и избегали семью Константина.

В 2019-м Сабинины снова за свой счет заказали экспертизу: другая организация на 30 страницах опровергла предыдущее заключение. Пошли в суд, который назначил свою экспертизу, подтвердившую: тяги нет! Но в суде эксперт не смог ответить на все вопросы УК и после перерыва в зал заседаний не вернулся. Тогда привлекли другого специалиста. Тот осмотрел вентиляцию... на уровне кровли. К счастью Сабининых, она оказалась неработающей! Так что на этот раз УК не смогла доказать наличие тяги. В решении суда указано: раз спор является длительным и техническое состояние вентиляции может меняться, задача судьи - определить, каково оно в момент рассмотрения спора.

Так Сабинины выиграли дело. Суд обязал УК взыскать в пользу семьи в общей сложности 12 000 рублей, в том числе по две тысячи на каждого собственника - компенсация морального вреда, возместить истцу затраты на экспертизу - 12 500 рублей, а также заплатить 1200 рублей госпошлины. УК должна обследовать каналы, разработать проект восстановления вентиляции, а также воплотить его в жизнь. Коммунальщики с решением не согласились, обжаловали его, но облсуд оставил вердикт в силе.

- На судебные тяжбы, консультации юристов, обследования у нас ушло больше 170 тысяч рублей. Я в буквальном смысле остался без зубов. Выбирая, заплатить за прием у стоматолога или за экспертизу, я был вынужден выбрать второе. Многие годы, чтобы проветрить квартиру, приходилось подолгу сидеть у открытого окна и караулить, чтобы выхлопные газы от машин не проникли в комнату. Так я подорвал здоровье и лишился высокооплачиваемой должности и интересной работы. Перешел на ту, о которой стыдно говорить. Нам пришлось забыть о семейных поездках за границу. Мы запросили в суде 10 миллионов морального вреда. Это много за испорченную жизнь большой семьи? - спрашивает Константин.

Комментарий

Иван Волков, управляющий партнер юридической фирмы:

- Судебная система не всегда работает эффективно, не всегда можно рассчитывать на быстрый результат. В случае с героями материала все так затянулось, поскольку первые судебные решения приняты не в пользу Сабининых. Они, в свою очередь, могли вывести воздуховод из металлопрофиля наружу, чтобы, пока идут разбирательства в судах, не терять в качестве жизни. Это было бы дешевле, чем оплачивать юристов, консультации, госпошлины и экспертизы.

Полагаю, более действенным был бы иной способ защиты: предъявлять иск не только к управляющей компании, но и к собственникам жилья. Через суд заставлять их в конкретный срок выполнить демонтаж пола, которым они закрыли вентиляционную шахту, и восстановить проходимость воздуховода.

Добившись принятия решения в свою пользу, необходимо незамедлительно передать документы судебным приставам-исполнителям и требовать принудительного исполнения решения суда. Вплоть до проникновения приставов в квартиру соседей и проведения восстановительных работ с привлечением специализированной организации. При изменении собственника квартиры стоило через суд получить определение о замене должника. Сейчас УК вполне может затянуть исполнение решения и заявить, что не могут без согласия собственников попасть в квартиру.

Моральный вред в 10 миллионов - действительно немного за столько лет мучений, но не для нашей страны. Взысканные 2000 рублей на человека - это издевательство. Для получения серьезной компенсации морального вреда необходимо было обосновывать его медицинскими документами об обострении хронических или возникновении новых заболеваний либо иных страданий, которые отразились на здоровье человека. Если истцы посчитают, что судебная система России не в должной мере восстановила их нарушенные права, они могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как проверить вентиляционный канал?

Достаточно провести простой эксперимент с использованием лазерного дальномера. Мы предположили: если соседи сверху перекрыли воздуховод, то скорее всего на уровне пола, и рулетка покажет небольшое расстояние до преграды. Отправились в гости к Сабининым, захватив дальномер. Константин вынул вентиляционную решетку, и мы несколько раз "стрельнули" лазером вверх. Показания прибора не оставляют сомнений: расстояние от рулетки до преграды - 0,536 метра, высота потолка в квартире 2,862 метра, расстояние от пола до начала вентиляционного канала - 2,345 метра. Выходит, вентиляция действительно перекрыта на уровне пола соседей сверху.

На заметку

Василий Попов, Яна Лебедева, юристы управляющей организации:

- Управляющие организации обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов независимо от наличия или отсутствия в многоквартирном доме газового оборудования. Если такие проверки не организуют, это административное правонарушение. При отсутствии доступа в жилое или нежилое помещение для обследования вентиляционных каналов и дымоходов управляющая организация должна обратиться с исковым заявлением в суд с соответствующим требованием. Если есть нарушения, необходимо выяснить, кто обязан их устранить: УК или собственник помещения. Когда иск подает УК, неустойка взыскивается с того, кто не исполняет решение.

Когда судебное решение вступило в силу, истец имеет право получить исполнительный лист и предъявить его в службу судебных приставов. Если решение долго не исполняется, истец может снова обратиться в суд о взыскании с УК неустойки за неисполнение обязательства, установленного судебным актом.

P.S.

В управляющей компании от комментариев воздержались. "РГ" просит рассматривать этот материал как свидетельство многолетнего и умышленного несоблюдения со стороны УК ЖКХ Орджоникидзевского района лицензионных требований к содержанию общего имущества в доме, где живут Сабинины.