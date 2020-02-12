Этот текст родился из фотографии, которую я увидела на осенней уличной выставке. Шла мимо, скользя невнимательным взглядом по стендам, и вдруг что-то притянуло и не отпустило.

Машина времени

Групповое фото: женщины в белых передниках и косынках с красными крестами, в униформе дореволюционных сестер милосердия. Современник писал, что в ней "была и торжественность, и отрешенность от светской жизни, которую вело до того большинство сестер, и даже, пожалуй, обреченность". Но главное - взгляд, выражение лиц и будто идущий от них теплый свет.

В те дни на всю страну гремела битва противников и сторонников строительства храма на месте сквера в центре города, СМИ освещали, ВИП-персоны спешили вставить свои пять копеек, невовлеченные запасались попкорном и следили за битвой мировоззрений из безопасного интернет-далека. Тогда, летом, меня наверняка бы не поняли, обвинили в пиаре. Но лица сестер не выходили из памяти. И только зимой я пришла наконец в строительный вагончик на улице Кирова, где восстанавливают старинный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Пока здесь находится штаб-квартира Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, потому что и отделом, и службой, и восстановлением храма руководит один человек - протоиерей Евгений Попиченко.

Батюшка и его команда

Кажется, одному человеку три такие ноши непосильны. Но отец Евгений не жалуется, в шутку ссылаясь на свои "два таланта" - находить людей и доверять им. За много лет служения он собрал вокруг себя людей, сделавших помощь ближнему частью жизни. Сестры милосердия, добровольцы и благотворители, объединившись, помогают сиротам, многодетным и малоимущим, старикам, инвалидам, бездомным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - у службы милосердия 5500 подопечных.

Перечень проектов службы включает 24 пункта: кроме перечисленного, приют для женщин с детьми, помощь психически больным, программа нравственно-патриотического воспитания детей и подростков "За други своя", служба психологической помощи "Ладья", отдел просьб... Но отец Евгений оперирует не цифрами и на вопрос о главных направлениях работы отвечает не задумываясь:

- Люди. Все идет от людей.

Ангелина расцвела

...Двухлетняя Ангелина живет в нижнетагильском специализированном доме ребенка. Когда ей понадобилось лечение в Екатеринбурге, целый месяц рядом с ней круглосуточно находились добровольцы, участвующие в уникальном проекте "Мама на час".

- Я пока не замужем, у меня нет детей. Я представила, каково девочке остаться одной, будучи обездвиженной, на несколько часов в больничной палате, - и решилась! - рассказывает Елена Благинина. - Ангелина очень дружелюбная, контактная, ласковая. Все заметили, что она стала лучше говорить, буквально расцвела от внимания.

Отец Евгений называет добровольцев "золотым прииском". Это более 800 человек всех возрастов и профессий, только в прошлом году присоединилось более ста новичков. Работы - непочатый край. Уже 13 лет работает "Автобус милосердия". Шофер, медсестра и доброволец три дня в неделю ездят по городу, чтобы накормить бездомных, раздать одежду, оказать доврачебную помощь или вызвать скорую, купить билеты домой.

Еще одно направление называется модным термином рro bono (от латинского pro bono publico - ради общественного блага) - профессиональная помощь на безвозмездной основе. В центре работают юристы, дизайнеры, редакторы, журналисты, психологи. Семья Ладиных - настоящая творческая династия. Мама Светлана Львовна - руководитель медиапроектов службы. Старшая дочь Алена - юрист, средняя и младшая, Марина и Валя, - фотографы, а сын Иван не раз участвовал в благотворительных акциях.

- Помню, как было тяжело снимать в детском онкоцентре, я даже плакала после съемки, - признается Валя Ладина. - Но потом берешь в руки себя, фотоаппарат - и вперед!

Сестры

Многие добровольцы со временем встают на путь сестринского служения.

- Сестричество - наш спецназ, - по-военному формулирует отец Евгений. - Они на всех направлениях: дети, посты в больницах, патронаж, бездомные.

Сестер около 70-ти. Кто-то из них может посвятить служению несколько часов в неделю после работы или в выходной, кто-то трудится на постоянной основе. Сестра Татьяна была успешной бизнесвумен, соучредителем консалтинговой фирмы. Начинала добровольцем. Со временем поняла, что служение людям - ее призвание. Есть мнение, что люди приходят в службу милосердия, чтобы через помощь тем, кому тяжелее, чем тебе, преодолеть собственное несчастье.

- Это не так. У нас очень много счастливых людей, - объясняет отец Евгений. - Просто приходит их время.

Елена Михайловна Фонарева несет служение постовой сестрой милосердия в дошкольном отделении туберкулезного санатория. В "обычной жизни" работала бухгалтером и парикмахером. Ухаживала за немощными родителями, а после их ухода заметила, что в жизни образовалась пустота.

- Наверное, я и пришла в сестричество, чтобы заполнить пустоту в сердце. Когда только начинала приезжать к ребятишкам в санаторий, как-то одного погладила по голове, и потом все дети стали подставлять головки. Я прихожу, а они бегут навстречу, чуть ли не с ног сбивают, чтобы обнять меня, - вот какое у меня послушание!

Формула воды

В семье Алекперовых трое детей, живут в ветхом частном доме, что называется, без удобств. В службу милосердия Аслан и Ирина обратились с просьбой помочь обустроить скважину и провести в дом воду.

- Я думала, вряд ли кто-то захочет жертвовать деньги на такие нужды, - говорит Ирина. - Но за неделю не только собрали необходимую сумму: нашелся человек, который бесплатно пробурил скважину. А деньги мы потратили на покупку сруба для бани.

"Огромное спасибо всем тем, кто протянул руку помощи этой семье", - читаю на сайте службы и пытаюсь сосчитать: Юрий, Елена, Ксения, Антон, Михаил, Игорь, Татьяна, Валерия, Тимур, Екатерина, Денис... 150 имен и еще 74 жертвователя, не указавших свои данные. Алекперовы считают это чудом.

Сестринскую службу поддерживает благотворительный фонд "Синара", программу обеспечения лекарствами пенсионеров - "Русская медная компания" и сеть аптек.

- Врач назначил лекарства, чтобы оттянуть инсульт, и сказал, сколько нужно денег - почти пять тысяч рублей. Я была в отчаянии, - вспоминает с дрожью в голосе Екатерина Матвеевна Жемчужникова. - Вышла, шатаясь, из больницы. Прохожие интересовались, что со мной, но чем они могли помочь?

Уже год в Центре гуманитарной помощи Екатерина Матвеевна и еще почти девятьсот пенсионеров оформляют заявки на лекарства. На их приобретение ежемесячно уходит миллион рублей.

Где тебя могут найти

В конце долгого разговора с отцом Евгением я заметила, что мы в основном говорили не о тех, кому предназначена помощь, а о тех, кто ее оказывает.

- Так и есть, - соглашается он. - Есть удивительный духовный закон, его сформулировал авва Дорофей: больной более благотворит нам, чем мы больному. Физическая работа превращается в работу души, и душа совершенствуется в работе милосердия. Это ли не чудо? Знаете, как поется в известной детской песенке: "Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется".

На языке времен рыночной экономики - гарантированный вклад под головокружительные проценты.

Что для этого нужно? Всего ничего. Еще одна рекомендация от отца Евгения, понятная даже детям:

- В жизни каждого из нас обязательно должен произойти апокалипсис. Нет, это не то, что вы подумали. "Апокалипсис" по-гречески означает "откровение". Что такое откровение, в свое время сказал незаслуженно забытый богослов XX века Винни-Пух. Когда Пятачок попросил его сочинить очередную "вопилку", Винни ответил: "Понимаешь, Пятачок, поэзия - это не то, что ты идешь и находишь. Поэзия - это то, что находит на тебя, а ты можешь только пойти и встать в то место, где тебя могут найти".

Кстати

Православной службе милосердия нужны новые добровольцы. Количество просьб постоянно растет. Если вы готовы вступить в ее ряды, приходите на собеседование - каждое воскресенье в 13.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Кирова, 65. Или звоните по телефону диспетчера службы (343) 200-07-04.