Курганцы чаще стали скупать жилье в других регионах, не выезжая из дома

По данным управления Росреестра по Курганской области, в регионе резко выросло количество желающих оформить недвижимость в других регионах по экстерриториальному принципу.

Напомним, такой тип приема документов позволяет поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество в другом субъекте РФ, не покидая свой регион.

Как сообщили в ведомстве, в 2019 году к ним поступило 1443 таких заявления, в то время как годом ранее их было 1050 . То есть - увеличение на 37,5 процента. Чаще всего жители Зауралья покупают дома, квартиры и другие объекты в соседних областях - Челябинской, Свердловской и Тюменской. Несколько десятков объектов зарегистрировано в Краснодарском крае и Крыму, есть интерес и в Калининграде и на Сахалине.

В то же время более двух тысяч россиян из других регионов России оформили права на курганскую недвижимость, не приезжая в область (поступило 2172 таких обращения).

- Возможность подачи документов по экстерриториальному принципу появилась у россиян три года назад (с 1 января 2017 года) со вступлением в силу федерального закона №218 "О государственной регистрации недвижимости", - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Курганской области Валерий Мохов. - Экстерриториальный принцип существенно экономит время и, что немаловажно, средства граждан.