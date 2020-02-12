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12.02.2020 11:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале в 8 раз увеличили пособие на детей 3-7 лет из малоимущих семей

Текст: Елена Мационг

Еще вчера пособие на детей от трех до семи лет на Ямале было 1038 рублей, а сегодня - 8350. Регион одним из первых в стране установил выплаты на ребятишек из семей с невысокими доходами на уровне половины прожиточного минимума в регионе (на Ямале он составляет 16 700 рублей).

Выплата коснется 7680 детей. На это регион выделил 700 миллионов рублей. Напомним, ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами предложил Владимир Путин. На первоначальном этапе сумма должна составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямала, выплаты уже начислены автоматически, то есть родителям не нужно никуда идти с бумагами для оформления. Причем с начала этого года, то есть семьи уже получают деньги за январь и февраль. Мера эта даже для далеко не бедного Ямала беспрецедентная.

Кроме того, семья сможет претендовать на выплату и после того, как ребенку исполнится восемь лет. Правда, в этом случае пособие будет перечисляться в прежнем размере - 1038 рублей на человека. На Ямале его выплачивают на детей до 16 лет, а если к этому возрасту ребенок все еще обучается в школе, то и до 18 лет.

Кроме того, с 1 января в регионе была увеличена поддержка для многодетных семей, в которых есть дети до трех лет. Если на одного члена семьи, включая детей, доход составляет менее двух прожиточных минимумов, регион выплачивает им ежемесячно 16 700 рублей на каждого ребенка до трех лет. Такую выплату сейчас получает каждая вторая многодетная семья региона. Это более двадцати тысяч человек.

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По полмиллиона рублей получают ямальские семьи при рождении третьего и всех последующих детей. На сегодня это самая большая выплата в России. Кроме того, в регионе есть своя выплата за второго малыша - 150 тысяч. И если посчитать все выплаты, которые причитаются многодетным семьям, федеральные и региональные, то на каждую придется по 3,5 миллиона рублей. В прошлом году в регионе ввели компенсации отдыха многодетным семьям - из расчета 1400 рублей на человека в сутки. Отдохнуть могут все - будь в семье хоть пятнадцать человек, а место можно выбрать в любой точке мира. Даже в Париже. Правда, бесплатно понежиться под солнцем можно не больше 21 дня.

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