Большинство массовых отравлений в школах и детских садах Свердловской области происходит по банальной причине: персонал не моет руки. К такому выводу пришли инспекторы Роспотребнадзора, проверившие в 2019 году 716 школьных пищеблоков и 830 в детских садах. В более чем 60 процентах из них нашли нарушения.

Основные - игнорирование санитарного режима, допуск сотрудников к работе без полного перечня прививок и медосмотра. А кроме того, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, несоблюдение норм питания по весу и калорийности. На виновных наложены штрафы: суммарно на 15,5 миллиона рублей.

- Массовые отравления детей чаще всего вызывают норовирусы. В 99 процентах причина их появления в детских коллективах - несоблюдение личной гигиены на пищеблоке. Пища загрязняется через руки сотрудников столовых или посуду, - констатирует Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора. - Внутренний контроль за персоналом осуществляют завпроизводством или шеф-повар. Внешний - директор образовательного учреждения, медработник и организатор питания. Смысла ужесточать эту систему я не вижу, другое дело, что к каждому проверяющего не приставишь. Тут вопрос в квалификации кадров, опыте, стимулировании личной ответственности.

Передел рынка школьного питания в Екатеринбурге, случившийся в прошлом году (контракты вместо МУПов стали активно выигрывать сугубо коммерческие фирмы), по оценке эксперта, пока большой роли не сыграл. Меняются только организаторы питания, юрлица, а нанимают они тех же самых поваров, раздатчиц, уборщиц, что трудились и раньше, - свободных рук не хватает. Поэтому самодисциплина продолжает хромать.

В Свердловской области работает 1160 детских садов и 1031 школа. Горячее питание получают все "организованные" дошколята и 95 процентов школьников. В 2020 году на питание учеников начального звена, сирот, инвалидов и ребят из многодетных семей из бюджета выделено 3,5 миллиарда рублей.

Кстати

Еще около 200 нарушений в работе организаторов детского питания в 2019 году выявила прокуратура. В частности, она уличила екатеринбургский МУП "Школьно-базовая столовая N 11" просто в фантастических наценках. В одной из школ Орджоникидзевского района Екатеринбурга они доходили до 7000 процентов на продукцию собственного производства и до 40 процентов - на покупные товары, тогда как закон определяет максимальный предел в 60 и 20 процентов соответственно, рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних областной прокуратуры Сергей Матвеев.