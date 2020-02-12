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12.02.2020 10:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зачем садоводу коворкинг

Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Неделя - Урал № 30(8084)
В помещении Союза садоводов Екатеринбурга начал работу бесплатный коворкинг-центр. В помощь участникам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) не только "доброе слово" и советы экспертов, но и компьютеры, принтеры, демонстрационное оборудование. Президентского гранта хватило и на курсы компьютерной грамотности.

Сегодняшнему владельцу шести соток мало накопленного опыта по борьбе с вредителями и увеличению урожая. Необходимы знания правил электро- и водоснабжения, вывоза мусора, причем их надо постоянно обновлять - законодательная база часто меняется. Но правление СНТ вряд ли потянет покупку компьютера и содержание юриста.

Фото: iStock
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- Мы решили создать общественное пространство с техникой, чтобы садовод мог отправить e-mail в органы власти, посмотреть официальные документы, что-то распечатать, - рассказала автор инициативы председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

Что волнует садоводов? Председатели СНТ чаще всего интересуются порядком оплаты взносов, спрашивают, как работать с отчетом о вывозе ТКО. Счета за мусор по-прежнему вызывают горячие споры. По словам Надежды, председатели жалуются на недостоверные данные и вынуждены каждый месяц приезжать на "разборки" в офис регоператора.

Коворкинг-центр поможет и в других вопросах - уточнить нюансы Росреестра, уладить споры с соседями. Да и просто перейти на "ты" в общении с компьютером.

- Желающих учиться на компьютерных курсах уже больше, чем мест. Мы учим создавать "Личный кабинет", пользоваться системой "Консультант Плюс" и публичной кадастровой картой, - добавила председатель союза.

В планах "Садовода" - структурирование собственной электронной библиотеки. Виртуальный архив пополнят федеральные и региональные законы, местные нормативные акты, затрагивающие интересы СНТ. Говорят, в него войдет и судебный опыт, накопленный юристами центра.

На заметку

Коворкинг-центр "Садовод": г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 78, подъезд N 1. Запись по телефону (343) 254-44-05.

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