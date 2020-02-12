Сегодняшнему владельцу шести соток мало накопленного опыта по борьбе с вредителями и увеличению урожая. Необходимы знания правил электро- и водоснабжения, вывоза мусора, причем их надо постоянно обновлять - законодательная база часто меняется. Но правление СНТ вряд ли потянет покупку компьютера и содержание юриста.
- Мы решили создать общественное пространство с техникой, чтобы садовод мог отправить e-mail в органы власти, посмотреть официальные документы, что-то распечатать, - рассказала автор инициативы председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.
Что волнует садоводов? Председатели СНТ чаще всего интересуются порядком оплаты взносов, спрашивают, как работать с отчетом о вывозе ТКО. Счета за мусор по-прежнему вызывают горячие споры. По словам Надежды, председатели жалуются на недостоверные данные и вынуждены каждый месяц приезжать на "разборки" в офис регоператора.
Коворкинг-центр поможет и в других вопросах - уточнить нюансы Росреестра, уладить споры с соседями. Да и просто перейти на "ты" в общении с компьютером.
- Желающих учиться на компьютерных курсах уже больше, чем мест. Мы учим создавать "Личный кабинет", пользоваться системой "Консультант Плюс" и публичной кадастровой картой, - добавила председатель союза.
В планах "Садовода" - структурирование собственной электронной библиотеки. Виртуальный архив пополнят федеральные и региональные законы, местные нормативные акты, затрагивающие интересы СНТ. Говорят, в него войдет и судебный опыт, накопленный юристами центра.
На заметку
Коворкинг-центр "Садовод": г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 78, подъезд N 1. Запись по телефону (343) 254-44-05.