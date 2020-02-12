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12.02.2020 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скальпель для книги

Текст: Марина Порошина
Российская газета - Неделя - Урал № 30(8084)
Екатеринбургский центр микрографии и реставрации архивных документов существует с 2017 года, посторонних сюда никогда не пускали. Но недавно для журналистов сделали исключение. В единственном от Самары до Владивостока центре ежегодно оцифровывают около 160 тысяч листов, около 10 тысяч реставрируют.

О документах специалисты говорят, как о людях: у поступившего "пациента" налицо признаки старения, канцелярские раны от скоросшивателя и травмы от клея. После тщательного обследования выбирают методы лечения: проколы заделывают разбавленным водой клеем, скотч снимают при помощи термовоздушной паяльной станции. На столе у реставраторов - хирургические перчатки и скальпели, инструменты стоматолога, банки с реактивами... Потом наступает обязательный этап оцифровки, для этого есть самые современные компьютеры, сканеры, система цифрового микрофильмирования.

Фото: Татьяна Андреева
На Урале во время ремонта старого дома нашли письма военного корреспондента

Подлинные документы, попадающие в центр на реставрацию, будь то дореволюционная церковноприходская книга, случайно найденная в позапрошлом году записка немецких военнопленных или стенограмма разбора комиссией "жалобы электромонтера мясокомбината Курочкина Ю. В." 1976 года, представляют абсолютную историческую ценность, поэтому в работе реставраторов не может быть брака. "Врачи" - они же художники, искусствоведы, историки, химики - любого "пациента" непременно вылечат и сохранят для многовековой жизни. Работают с архивами области, но, если у кого-то хранится дома документ, достойный войти в историю, ему также окажут неотложную помощь.

- Для нас важно не сиюминутное состояние документа, а то, что мы оставим нашим даже не детям и внукам, а праправнукам. Они тоже должны знать нашу историю, - говорит начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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