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12.02.2020 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане подросток ранил из пневматики полицейского

Текст: Валентина Пичурина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Против 17-летнего жителя областного центра, стрелявшего из пневматического пистолета в полицейского, заведено уголовное дело. Юноша задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел накануне на улице Дзержинского в Кургане. Служебный автомобиль ДПС находился на маршруте патрулирования, когда в окно кто-то выстрелил из пневматического пистолета. Полицейский, находившийся в салоне автомобиля, получил телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска установили, что стреляли из окна лестничного проема подъезда жилого дома.

Злоумышленника быстро нашли. Им оказался ранее судимый молодой человек. Ему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Если вина будет доказана, стрелку грозит до десяти лет лишения свободы.

Сегодня руководители региональной Госавтоинспекции навестили пострадавшего сотрудника. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Козлов уже чувствует себя хорошо и вскоре вернется в строй, отмечают в ведомстве.

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