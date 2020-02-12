В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.

На видео его автор снимает себя и мужчин, показывающих бицепсы, и говорит: "Жизнь ворам! АУЕ!". Потом камера с фронтальной переключается на основную, и мужчина снимает тех, кто сидит за столом и перечисляет: судья, прокурор, следственный комитет.

По данным ряда СМИ, действие происходит в Тюмени, в грузинском ресторане. Отметим, что на фоне в записи действительно играет музыка, похожая на кавказскую.

Из-за этого ролика в Следственном комитете по Тюменской области назначено проведение служебной проверки. Эту информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.