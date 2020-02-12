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12.02.2020 09:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Меню для первоклассника

Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Неделя - Урал № 30(8084)
В курганской области все школьники с 1-го по 4-й класс в новом учебном году будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заверили региональные власти. Для этого потребуется более 200 миллионов рублей. По словам заместителя директора областного департамента образования и науки Елены Ситниковой, Федерация берет на себя 84,15 процента финансирования, остальное - региональные средства. Сейчас в Зауралье на школьное питание ежегодно тратят около 87 миллионов рублей из областного и 108 миллионов из местных бюджетов. Правда, в основном эти деньги предназначены для детей из малоимущих семей и льготников. В среднем обед для них стоит 20,6 рубля. При нынешних ценах, конечно, не разбежишься.

По официальным данным, в Зауралье почти треть, а в Кургане и Шадринске около половины школьников не ходят в столовую. У одних денег нет, другим еда кажется невкусной, и они покупают "сухпайки" в магазинах. Сейчас стоит задача не просто бесплатно накормить всех учеников начальных классов, а готовить такие завтраки и обеды, чтобы они были и вкусными, и полезными, и калорийными, и недорогими, а еще не противоречили СанПиНу. Иначе просто преступление выбрасывать еду, на которую выделена такая колоссальная сумма.

В некоторых школьных столовых завтрак стоит шесть рублей

- В СанПиНе прописаны нормы питания на одного учащегося в соответствии с его биологическими потребностями, - рассказала начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Сергеечева. - В идеале сначала надо составить меню с учетом этих норм, а затем обсчитывать цену обеда. На деле происходит наоборот: сперва смотрят на сумму, а потом составляют меню. Поэтому в районах стоимость питания разная. В Кургане и Шадринске, например, обед обходится в 60 рублей. А в некоторых столовых завтрак стоит шесть рублей: чуть-чуть каши и напиток.

На Урале в 60 процентах столовых школ и детсадов нашли нарушени

Однако меню - лишь часть проблем, которые предстоит решить до нового учебного года. Требование времени - безналичный расчет за обеды. Во многих курганских школах такая практика уже отработана. А вот до большинства малокомплектных сельских, коих в Зауралье около 80 процентов, цифровые технологии еще не дошли. Как они будут внедрять "безналичку", пока неясно. В департаменте образования рассчитывают на скоростной Интернет, сейчас к нему поэтапно подключают все школы. Кстати, онлайн можно не только оплачивать обеды, но и осуществлять родительский контроль за горячим питанием. Такая система эффективно работает в ряде учебных заведений областного центра.

Общество Здоровье Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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