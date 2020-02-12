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12.02.2020 10:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Царица Савская и одноклассники

Белинка ждет читателей и зрителей
Текст: Екатерина Каспирович, Валентина Пичурина
Российская газета - Неделя - Урал № 30(8084)
Свердловская областная библиотека имени Белинского в последние несколько лет стала одной из весьма интересных выставочных площадок Екатеринбурга. Вот лишь три экспозиции из открывшихся в феврале: каждая из них интересна широкому кругу посетителей.
Любознательные посетители Белинки узнают немало нового об истории периодической печати на Урале. Фото: Татьяна Андреева/РГ Любознательные посетители Белинки узнают немало нового об истории периодической печати на Урале. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Любознательные посетители Белинки узнают немало нового об истории периодической печати на Урале. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Четыре десятка выполненных тушью графических листов - иллюстрации к поэме "Царица Савская". Библейские места, персонажи. Философская созерцательность и тонкий эротизм. Смотришь и удивляешься, насколько разносторонне талантлив бывает человек: Лев Степаненко не просто написал многоплановую поэму о любви и божественном промысле (эта работа заняла у него более пяти лет), но и проиллюстрировал ее удивительно выразительными и технически совершенными рисунками. А самое интересное, что Степаненко - кадровый военный, всю жизнь посвятил не перу и чернилам, а фронтовой бомбардировочной авиации.

Фото: Государственная публичная историческая библиотека России
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И еще одним талантом щедро наградила судьба Льва - умением хранить верность дружбе. Его бывший одноклассник Сергей Мажаров, ставший актером и режиссером, решил записать аудиоверсию поэмы. Актеры Екатеринбургского ТЮЗа, студенты и выпускники театрального института воплотили проект в жизнь... и подарили библейским персонажам свои лица, поэтому и царь Соломон, и царица Савская на иллюстрациях выглядят совсем не архаично.

Две другие экспозиции рассказывают об истории периодической печати на Урале. Выставка "Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете" приоткрывают дверь в мир журналистики: как фотографировали первый трамвай в 1929 году и демонстрацию трудящихся 7 Ноября 1963 года, как в 1959-м американские кинорепортеры снимали приезд Никсона.

Выставка "Комсомольский рупор Урала: к 100-летнему юбилею газеты "На смену!" основана на архивных документах, предоставленных Центром документации общественных организаций. Посетители узнают, кто и как определял тематику публикаций, какие ошибки, с точки зрения партийного руководства, допускала редакция газеты и за что получала награды, когда было принято решение отказаться от лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". А ветераны "На смену!" вновь встретятся с котом, сшитым к 85-летнему юбилею газеты и вдохновившим на творческие подвиги не одно поколение журналистов.

Тем временем

Курганская область - последняя в Уральском округе, открывшая региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. А УрФО, в свою очередь, стал первым в России округом, где в каждом субъекте есть такие центры, рассказал на церемонии открытия директор по связям с общественностью Президентской библиотеки Алексей Воробьев.

Центр, расположившийся в областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова, представляет собой электронный читальный зал с 20 компьютерами. В принципе, попасть в фонды Президентской библиотеки можно и с домашнего компьютера. Кроме того, с 2017 года точки доступа появились в районных библиотеках и некоторых школах Курганской области. Однако при обычной регистрации невозможно ознакомиться с полным текстом изданий. Центр имеет больше полномочий для просмотра ресурсов.

Фото: iStock
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- В региональном центре любой житель Зауралья имеет возможность в интерактивном режиме работать на мероприятиях, которые проводит Президентская библиотека в Санкт-Петербурге, пользоваться всеми ее фондами, - приглашает читателей директор "Юговки" Наталья Катайцева.

В электронном читальном зале планируется проводить экскурсии, выставки, мультимедийные уроки, видеолекции, конференции, круглые столы, обучающие семинары для взрослых и детей. Особенно ценно, что центр позволяет пополнять коллекцию Курганской области на национальном портале. Сейчас в разделе региона размещено 24 документа.

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге в здании Синода. В ней собрано более 860 тысяч уникальных документов по истории, теории права российской государственности.

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