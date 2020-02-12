Психиатры рассказали, как снизить риск депрессии у подростков

Новости

В Татарстане на родителей завели дело за избиение детей 11:37
Как коммунальные службы столицы готовятся к непогоде 11:33
К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена 11:32
Палеонтологи выяснили, какими были черепахи в эпоху динозавров 11:27
Взрывы прогремели в двух почтовых отделениях в Нидерландах 11:26
На Ямале в 8 раз увеличили пособие на детей 3-7 лет из малоимущих семей 11:23
Роспотребнадзор: Новых случаев заражения коронавирусом в России нет 11:16
Четыре человека выжили после 32-дневного дрейфа в Тихом океане 11:05
В здании минстроя Хакасии произошел пожар 11:05
Chery будет продавать в США кроссоверы под новым премиум-брендом 11:05
В Якутии коммунальщики спилили рог у Быка зимы 11:04
Мошенники начали подделывать решения финомбудсмена 10:59
В Москве проведут профилактику газогорелочного устройства Вечного огня 10:58
В Прикамье чиновники отказывались выдать 93-летнему ветерану жилье 10:58
В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и "скорой" 10:57
Рогозин рассказал, для чего нужен космодром Восточный 10:52
Стало известно, у каких станций метро в Петербурге самое дешевое жилье 10:46
В Хабаровске наказали курившую в самолете женщину 10:44
Потерявший сознание хоккеист "Сент-Луиса" перенес сердечный приступ 10:40
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты 10:40
Брошенный у метро младенец оказался здоровым 10:38
Матвиенко: Новый статус Госсовета создает правильный баланс ветвей власти 10:35
В Крыму посоветовали Киеву не смешивать политику с вопросом поставок воды 10:29
В Нижнем Новгороде все школы закроют на карантин по ОРВИ и гриппу 10:27
Россияне не пострадали в теракте в Кабуле, унесшем жизни шести человек 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 10:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психиатры рассказали, как снизить риск депрессии у подростков

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Риск развития симптомов депрессии у подростков связан с малоподвижным образом жизни. Дополнительный час хотя бы легкой физической нагрузки поможет снизить вероятность развития этого заболевания.

К этому выводу пришла команда исследователей из Университетского колледжа Лондона. Результаты их работы опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
Разработан тест на определение депрессии по анализу крови

Сработать на положительный результат способна любая форма деятельности, которая отличается от сидячей, утверждают ученые: к примеру, небольшая прогулка. Исследование включало в себя данные о 4257 подростках: все они имели симптомы депрессии. Наблюдение велось в течение 6 лет.

Симптомы депрессии - такие как плохое настроение, слабая концентрация и чувство неудовлетворенности - фиксировались с помощью клинических опросников. Физическая активность оценивалась с использованием акселерометров, которые дети носили в течение 7 дней во время всего периода бодрствования, за исключением тех случаев, когда они принимали душ или плавали.

При составлении выводов ученые учитывали такие факторы как пол, этническую принадлежность, социальный статус, психиатрические диагнозы родителей, уровень их образования и т. д. Сначала исследователи фиксировали физическую активность в возрасте 12, 14 и 16 лет, а затем измеряли симптомы депрессии в 18-летнем возрасте.

Как выяснилось, дополнительный час сидя в течение дня увеличивал депрессивные состояния к 18-летнему возрасту на 8 - 11 процентов. И наоборот, дополнительный час физической активности на открытом воздухе в 12 - 16 лет снижал эти цифры соответственно. Поддержание высокого уровня активности одновременно с воздействием дневного света снижал симптомы депрессии еще больше.

- Мы должны побуждать людей любого возраста больше двигаться и меньше сидеть, поскольку это полезно не только для физического, но и для психического здоровья, - цитирует MedicalXpress ведущего автора исследования Аарона Кандола.

Общество Здоровье Общество Наука Общество Семья и дети

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Новых случаев заражения коронавирусом в России нет
Взрывы прогремели в двух почтовых отделениях в Нидерландах
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
В Крыму посоветовали Киеву не смешивать политику с вопросом поставок воды
Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам