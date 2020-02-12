Рок-группа Aerosmith отпразднует 50-летие концертом в Москве

Легендарная рок-группа Aerosmith даст концерт в Москве 30 июля. Выступление пройдет в рамках европейского турне, посвященного 50-летию группы.

Масштабный европейский тур одной из самых успешных рок-групп за всю историю жанра стартует 13 июня в Италии. Выступления Aerosmith с нетерпением ждут в 14 странах. А завершатся юбилейные гастроли большим концертом на столичном стадионе "ВТБ-Арена" 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба организатора шоу - компании SAV Entertainment.

Последний раз рокеры выступали в Москве весной 2017 года в рамках турне "Aero-Vederci Baby!".

Напомним, что группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. Дебютный альбом музыканты записали в 1973 году. За 50 лет своего существования обладатели четырех "Грэмми" выпустили 15 альбомов, которые разошлись по всему миру общим тиражом в более чем 150 миллионов копий.

Музыканты так удачно сочетали в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза, что оказали влияние на развитие разных музыкальных жанров.

В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен.