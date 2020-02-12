Роспотребнадзор: Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

На территории России нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

В Китае к 12 февраля зарегистрировано уже 44730 случаев заболевания. За сутки новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) заболели 2022 человек, что меньше, чем за предыдущие дни.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (33366 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 18,3% - в тяжелой (у 8204 пациентов).

Летальность составляет 2,5% (1114 случаев, из них 1068 - в провинции Хубей). В 24 странах мира зарегистрировано 439 завозных случаев заболевания новой формой коронавируса.

В приграничной с Россией провинции Хэйлудцзян выявлено 378 больных. 8 человек умерли. В 52 случаях заболевание протекает в тяжелой форме.