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12.02.2020 11:16
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На территории России нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

В Китае к 12 февраля зарегистрировано уже 44730 случаев заболевания. За сутки новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) заболели 2022 человек, что меньше, чем за предыдущие дни.

Фото: REUTERS
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Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (33366 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 18,3% - в тяжелой (у 8204 пациентов).

Летальность составляет 2,5% (1114 случаев, из них 1068 - в провинции Хубей). В 24 странах мира зарегистрировано 439 завозных случаев заболевания новой формой коронавируса.

В приграничной с Россией провинции Хэйлудцзян выявлено 378 больных. 8 человек умерли. В 52 случаях заболевание протекает в тяжелой форме.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса 2019-nCoV

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