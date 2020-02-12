Теперь россияне могут устроиться на дистанционную работу в Беларуси

С конца января в Беларуси вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, открывающие новые возможности для российских инженеров, юристов, переводчиков, журналистов, редакторов, дизайнеров и прочих специалистов, способных исполнять служебные обязанности без визитов в офис. В кодексе закреплены особенности труда сотрудников, осуществляющих дистанционную работу.

- Этим лицам будут предоставляться все социально-трудовые гарантии, предусмотренные законодательством, - разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. - Человек, осуществляющий дистанционную работу, сможет выполнять поручения с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе интернета, в любом месте, где ему будет удобно. Условия обмена документами и информацией, способы передачи результатов труда, особенности режима труда и отдыха стороны будут определять самостоятельно в трудовом договоре.

Непременным условием является упоминание о дистанционном работнике в штатном расписании, а в трудовом договоре необходимо указывать, что работа является дистанционной. Нужно также помнить: "дистанционка" и фриланс - это разные понятия. Первая предполагает постоянные трудовые отношения, а второй не подразумевает включения в штат организации или предприятия.

Заключение трудового договора с "дистанционщиком" должно осуществляться при личном присутствии этого человека. Взаимоотношения работника и нанимателя выстраиваются на взаимовыгодной основе.

Поэтому на дорожные расходы для оформления трудового договора соискателю придется потратиться. (Возможно, есть исключения и наниматель проявляет особое расположение к ценному специалисту, но это уже дело договаривающихся сторон.) В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси рекомендуют для уточнения условий труда, размера заработной платы, а также другой интересующей информации обращаться непосредственно в организации.

Всегда необходимо помнить: "дистанционка" и фриланс - это разные понятия

Важно знать, что документы, выданные в России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются в Беларуси без легализации. Исчисление трудового стажа производится в соответствии с белорусским законодательством. При высвобождении работника - гражданина РФ в связи с сокращением численности или штата ему предоставляются льготы и компенсации, установленные законодательством о труде Республики Беларусь. Все виды пособий и выплат гражданам России, работающим на белорусской территории, в случаях временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, отпуска по уходу за ребенком и в других случаях также предоставляются в соответствии с белорусским законодательством.

Что касается подоходного налога, то для россиян в Беларуси (и наоборот) ставка с физических лиц установлена в размере 13%. Кроме того, работодатели уплачивают взнос на социальное страхование.

Нововведение вряд ли серьезно повлияет на ситуацию с трудовой миграцией. Во всяком случае, соответствующих прогнозов пока никто не озвучивает. В целом же сегодня расклад такой. Большинство иностранцев, прибывших трудиться в Беларусь в прошлом году, заняты на рабочих специальностях. Трудоустраиваются также квалифицированные работники и специалисты, представители сферы обслуживания и торговли, сельского хозяйства, руководители. В МВД же констатируют, что в 2019 году число иностранных граждан, въехавших в страну в целях трудоустройства, увеличилось почти на четверть.

Дословно

Александр Татура, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

- Всего для занятия трудовой деятельностью прибыло свыше 20,8 тысячи иностранцев. Наибольшее количество прибывших трудовых мигрантов составили россияне - 6,7 тысячи, или каждый третий специалист.

А как в России

В России поправки в Трудовой кодекс, регулирующие "дистанционную работу", были приняты в 2013 году. Фрилансеры и надомники по-прежнему остались на рынке труда, а вот "дистанционщики" стали трудиться по правилам.

Работа признается дистанционной, если работник выполняет ее вне места нахождения работодателя, а для осуществления взаимодействия сторон используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе и Интернет. При соблюдении этих условий заключается трудовой договор, где обязательно прописывается, что работа является дистанционной.

Договор можно составить в бумажном виде и подписать его лично, в этом случае расходы по приезду в офис берет на себя работник. Осуществить процедуру можно и в электронном виде. Тогда работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения электронного договора обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. Правда, и работодатель вправе потребовать от работника выслать по почте нотариально заверенные копии документов, необходимых при принятии на работу. Но, как правило, достаточно переслать в электронном виде сканы документов.

Дистанционный работник подлежит обязательному социальному страхованию, ему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. В договоре можно прописать и дополнительные льготы.

Что касается налогов. Если белорус будет удаленно работать по трудовому договору и проживать в России, то с него будет удерживаться 13% подоходного налога. Как с россиянина.

Если же он будет постоянно проживать в Беларуси, то налоги будет платить в Беларуси.

На российском рынке труда белорусские работники имеют очень высокий рейтинг. Официальное трудоустройство белорусов не связано с большими трудностями ни для российских работодателей, ни для самих работников. Они давно зарекомендовали себя как профессионалы, люди не пьющие, очень аккуратные, ответственные, поэтому их с удовольствием берут на работу.