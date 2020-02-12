Международная федерация плавания (ФИНА) объявила состав групп мирового олимпийского квалификационного турнира с участием мужской сборной России, который состоится в Роттердаме (Нидерланды) с 22 по 29 марта.

По результатам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире ФИНА в швейцарской Лозанне, соперниками наших ватерполистов в подгруппе "В" будут команды хозяев бассейна, Хорватии, Германии, Аргентины и не названный пока конкретно представитель Азии. Подгруппу "А" составили Греция, Черногория, Грузия, Канада, Бразилия и еще один участник от азиатского континента.

Всего разыгрывается три путевки на грядущую Олимпиаду в Токио. В Роттердаме после круговых соревнований в группах пройдет плей-офф, который и определит обладателей билетов в Японию.

Право выступить на летних Играх уже получили восемь сборных из дюжины: Япония как страна-организатор, победитель прошлогодней Мировой лиги Сербия, триумфатор ЧМ-2019 Италия и серебряный призер Испания, золотые медалисты январского первенства Европы венгры, лучшая команда Панамериканских Игр 2019 США, сильнейшие в своих континентальных зонах Австралия и Южная Африка. Еще одно гарантированное место у Азии.

Напомним, что россияне на Евро-2020 финишировали на восьмой позиции. Из наших соперников по подгруппе олимпийского отбора лучший результат на чемпионате Старого Света показали хорваты, занявшие четвертую строчку. Немцы были девятыми, а сборная Нидерландов - 15-й.