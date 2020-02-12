Скажем, портрет руководителя белорусских "Сяброў" Анатолия Ярмоленко Никас начал во время одного из "Славянских базаров в Витебске", а закончил в Москве. Но все никак не мог передать работу Ярмоленко. Сейчас привез ее на выставку. После того как она закончится, руководитель "Сяброў" заберет свой портрет.
В экспозиции более 70 живописных и графических работ, охватывающих период с 1990 по 2019 год. Здесь и пейзажи, и натюрморты, и портреты... Когда идешь по залам, действительно появляется ощущение, будто из одной реальности перемещаешься в другую. Только посмотрел портреты знаменитостей, выполненные в традиционной манере, как перед глазами пейзажи - странные и завораживающие. Не просто разглядываешь картинку, но еще хочешь разгадать спрятанную в изображении загадку. Если говорить о технической составляющей выставки, отмечу интересный свет. Работы Никаса Сафронова освещены таким образом, что кажется, будто светятся сами картины. Замечал, как некоторые зрители пытались заглянуть за раму в поисках лампочки.
Увидев, сколько почитателей его таланта пришло на открытие выставки, Никас Сафронов довольно улыбнулся:
- Кто-то любит натюрморты, кто-то пейзажи, поэтому я сделал экспозицию разноплановой. Хочется, чтобы мои картины увидело как можно больше людей. Чтобы они радовались. Приятно, когда человек, выходя с выставки, говорит: "Я в восторге!" Такая оценка стоит больше любых гонораров.
Два дня в Могилеве у художника были очень насыщенными. Сафронов встретился с учащимися Могилевского государственного колледжа искусств - привез им подарки. Сын Никаса Лука дал концерт в консерватории. Побывал Никас Сафронов в Шклове, в Александрии - посидел за партой, за которой когда-то сидел Александр Лукашенко. Мастер тепло отзывается о Беларуси.
- Приезжаю сюда всегда с огромным уважением, любовью, восторгом, ожиданием какого-то чуда. Здесь всегда теплый прием, у вас удивительные люди и уникальная природа. В Беларуси чувствую особый уют.
Когда-то Никас Сафронов признался, что хотел бы приобрести небольшой домик в белорусской деревне. Но покупку пока не совершил.
- Надо определиться для начала с местом, это чрезвычайно важно. Знаете, как только приезжаю в Беларусь, желание стать владельцем избушки усиливается. Подумываю и том, чтобы открыть здесь свою галерею. В ней можно было бы выставлять свои новые работы, картины других художников. А весной, если ничего не изменится, хочу приехать к вам порисовать. Куда? Пока не знаю. Может быть, под Витебск, где когда-то жил Репин. Еще хочу писать простых белорусов - это очень красивые люди.
Выставка Никаса Сафронова пробудет в Могилеве до конца марта.