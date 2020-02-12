Российский художник Никас Сафронов рассказал о своей "белорусской" мечте

Российский художник Никас Сафронов открыл в Могилевском областном художественном музее им. П.В. Масленикова свою персональную выставку "Меняя реальности". Он же рассказал гостям об истории написания своих работ.

Скажем, портрет руководителя белорусских "Сяброў" Анатолия Ярмоленко Никас начал во время одного из "Славянских базаров в Витебске", а закончил в Москве. Но все никак не мог передать работу Ярмоленко. Сейчас привез ее на выставку. После того как она закончится, руководитель "Сяброў" заберет свой портрет.

В экспозиции более 70 живописных и графических работ, охватывающих период с 1990 по 2019 год. Здесь и пейзажи, и натюрморты, и портреты... Когда идешь по залам, действительно появляется ощущение, будто из одной реальности перемещаешься в другую. Только посмотрел портреты знаменитостей, выполненные в традиционной манере, как перед глазами пейзажи - странные и завораживающие. Не просто разглядываешь картинку, но еще хочешь разгадать спрятанную в изображении загадку. Если говорить о технической составляющей выставки, отмечу интересный свет. Работы Никаса Сафронова освещены таким образом, что кажется, будто светятся сами картины. Замечал, как некоторые зрители пытались заглянуть за раму в поисках лампочки.

Увидев, сколько почитателей его таланта пришло на открытие выставки, Никас Сафронов довольно улыбнулся:

- Кто-то любит натюрморты, кто-то пейзажи, поэтому я сделал экспозицию разноплановой. Хочется, чтобы мои картины увидело как можно больше людей. Чтобы они радовались. Приятно, когда человек, выходя с выставки, говорит: "Я в восторге!" Такая оценка стоит больше любых гонораров.

Выставка Никаса Сафронова пробудет в Могилеве до конца марта. Фото: Белта

Два дня в Могилеве у художника были очень насыщенными. Сафронов встретился с учащимися Могилевского государственного колледжа искусств - привез им подарки. Сын Никаса Лука дал концерт в консерватории. Побывал Никас Сафронов в Шклове, в Александрии - посидел за партой, за которой когда-то сидел Александр Лукашенко. Мастер тепло отзывается о Беларуси.

- Приезжаю сюда всегда с огромным уважением, любовью, восторгом, ожиданием какого-то чуда. Здесь всегда теплый прием, у вас удивительные люди и уникальная природа. В Беларуси чувствую особый уют.

Когда-то Никас Сафронов признался, что хотел бы приобрести небольшой домик в белорусской деревне. Но покупку пока не совершил.

- Надо определиться для начала с местом, это чрезвычайно важно. Знаете, как только приезжаю в Беларусь, желание стать владельцем избушки усиливается. Подумываю и том, чтобы открыть здесь свою галерею. В ней можно было бы выставлять свои новые работы, картины других художников. А весной, если ничего не изменится, хочу приехать к вам порисовать. Куда? Пока не знаю. Может быть, под Витебск, где когда-то жил Репин. Еще хочу писать простых белорусов - это очень красивые люди.

Выставка Никаса Сафронова пробудет в Могилеве до конца марта.