Русист из Нью-Йорка: Обесценивание Победы Советского Союза оскорбительно

"Роль преподавателя русского языка за рубежом выходит на качественно новый уровень: мы обязаны поддерживать разумный и человечный диалог о нашей культуре и истории, всеми силами предотвращая осквернение памяти десятков миллионов советских военнослужащих, которые своим подвигом обеспечили нам мирную жизнь", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроке русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" преподаватель русского языка как иностранного из Нью-Йорка Иван Саввин.

Иван уже много лет работает в США. На своих лекциях и публичных выступлениях он рассказывает не только о фонетике и лексике, но и старается донести до своих студентов реальные факты из истории Великой отечественной и Второй мировой войн, борясь с выдвинутым западными политиками и некоторыми историками мнением о том, что роль России в победе незначительна.

Впервые русист столкнулся со странной интерпретацией темы войны, когда еще был студентом. По его словам, в Университете штата Нью-Йорк в городке Пёрчез преподаватель курса американской истории, открывая тему участия США во Второй мировой войне, решительно заявила огромной аудитории студентов-первокурсников: "США выиграли Вторую мировую войну против нацистской Германии. Нам, конечно, помогли наши тогдашние Союзники: Англия, Франция и СССР. Армия СССР, например, понесла очень серьёзные человеческие потери", - вспоминает Саввин.

Даже в юные девятнадцать лет подобный тезис был для будущего педагога оскорбительным. Студент посчитал нужным указать преподавателю истории США на письменном экзамене о фактах и общей хронологии Второй мировой войны. Его задело услышанное потому, что оба его деда прошли через всю Великую Отечественную, и День Победы всегда являлся главным праздником в их семье. Позже Иван понял: подобный взгляд на события Второй мировой войны весьма распространён в США как в средних школах, так и в вузах.

Теперь же, пишет Саввин, новейшей модой в риторике СМИ США является распространение безответственных, необоснованных и антинаучных доводов в отношении российской и советской истории и культуры. "Благодаря некоторым "экспертам", которые не покидают экраны телевизоров и страницы популярных аналитических изданий, американской публике неустанно твердят о том, что в сегодняшней России процветают репрессии в духе тридцать седьмого года, а Красная Армия в сороковых годах двадцатого века была таким же агрессором и оккупантом, как и войска Третьего Рейха", - констатирует преподаватель.

Педагог приводит в пример шокирующий случай, который произошел с одним из его учеников. Тот всегда интересовался российской и советской историей и уже несколько лет изучал русский язык, начав с нулевого уровня.

А летом 2017-го года поехал в отпуск в Россию, где посетил Москву, Санкт-Петербург и Казань. От поездки был в восторге, о чём много писал на своей странице в Facebook. Поскольку в Казани путешественник был в "Музее социалистического быта", он и его эксурсовод сфотографировались в шинелях и фуражках советских военнослужащих. Фотографию ученик подписал: "Музей социалистического быта" - здесь можно всё потрогать и поиграть с игрушками. Можно посмотреть видео и примерить одежду!"

Буквально за несколько часов фотография В. (автор эссе не решается назвать фамилию своего ученика, боится навредить ему) в форме советского военнослужащего собрала длинный шлейф из возмущённых комментариев. Американцы и другие завсегдатаи соцсети писали, что "примерка формы советского офицера - это аналог примерки формы офицера Гестапо". И громче всех в этой толпе возмущенной общественности выступали выходцы из стран бывшего СССР, причём выступали как на русском, так и на английском языках", - описывает произошедшее преподаватель.

Он не размышляя над последствиями вступился за своего ученика, за что и его объявили "агентом Кремля".

Иван Саввин убежден, хорошие знания грамматики у студентов - это показатель профессионализма педагога, а честно донесенные до них факты истории - показатель его совести.