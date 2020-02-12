РЖД готова заключить договор на проектирование ВСМ Москва-Петербург

Договор на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется заключить в ближайшие недели, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ходе заседания Совета Федерации 12 февраля.

"В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование. И в 2026-2027 годах появится высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург", - сказал Белозеров (цитата по "Интерфакс").

Как уточнил глава РЖД, уже есть проектная документация на строительство участка ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом. Но необходимо сделать дополнительное финансовое обоснование для внесения проекта в правительство, поскольку участок включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Провести сравнительный анализ параметров проектирования и обоснования инвестиций в строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург планировалось до конца 2019 года. Также предусматривалось провести пересчет сметной стоимости обоснования инвестиций в текущем и прогнозном уровнях цен.

В ходе заседания затрагивались и вопросы возмещения потерь в доходах перевозчиков от государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении, строительство разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути и создание комфортной среды для маломобильных групп граждан, отмечают в пресс-службе РЖД.

В 2020 году за счет инвестиционной программы РЖД будет поставлено более 200 новых вагонов на пригородных маршрутах. Особое внимание уделяется восстановлению ранее закрытых и открытию новых маршрутов пригородного движения. В 2019 году было назначено 63 новых маршрута, уточнили в РЖД.