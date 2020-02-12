В мире стало на один складной смартфон больше - компания Samsung представила новую "раскладушку" под названием Galaxy Z Flip. В сложенном виде аппарат напоминает небольшое карманное зеркальце или пудреницу, но стоит раскрыть его, как появляется 6,7-дюймовый экран.

О любви Samsung к складным устройствам можно говорить еще с прошлого года, когда компания представила раскладывающийся наподобие книги Galaxy Fold. Первая версия смартфона вышла не слишком удачной - например, гибкое стекло оказалось не очень прочным. Но затем инженеры учли все ошибки и сделали конструкцию более надежной.

Корпус нового Galaxy Z Flip может фиксироваться в нескольких позициях - сложенной, разложенной и в виде буквы "г". В последнем случае смартфон можно удобно поставить на стол, используя нижнюю часть как подставку, и общаться по видеосвязи. В смартфон встроено 256 гигабайт памяти - этого хватит надолго, чтобы хранить и фото, и видео, и приложения.

Устройство вышло очень необычным, и хочется верить, что "детские болезни" уже устранены. Если говорить о цене, то многих она может и отпугнуть - Galaxy Z Flip стоит 120 тысяч рублей.

Galazy Z Flip - это разворот Samsung в сторону лайфстайла по сравнению с "гиковским" Galaxy Fold, считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. По его словам, модель не ставит в приоритет характеристики, а выходит на новую аудиторию любителей необычных модных аксессуаров. Цена новинки существенно ниже, чем у Fold, но по-прежнему слишком высока, что ограничит популярность модели.

Аналитик уверен, складные смартфоны - это "тема десятилетия" в технологиях, но пока что не массовый продукт. Тем не менее у Samsung есть шансы сделать Z Flip бестселлером, активно продвигая его на максимальном количестве рынков и привлекая к рекламе звезд. Главной "жертвой" такого продвижения станет гибкий Motorola Razr - аппарат хуже представлен и стоит больше.

Вместе с "раскладушкой" Samsung также показала три новых флагманских смартфона линейки Galaxy S20. В нее вошли модели S20 (экран 6,2 дюйма), S20+ (экран 6,7 дюйма) и S20 Ultra (экран 6,9 дюйма). Все они имеют частоту обновления дисплея 120 Гц - это означает, что любая анимация на них смотрится гораздо плавнее, чем на старых моделях.

Главный упор сделан на качество мобильной фотографии. Одна из "фишек" - умный гибридный зум. Модели Galaxy S20 и S20+ позволяют увеличивать картинку в 30 раз, а S20 Ultra - в 100 раз. Кроме того, камеры умеют выдавать четкие качественные снимки в условиях плохого освещения и оснащены системой стабилизации, помогающей снимать плавное видео даже на бегу.

Во всех трех моделях есть модуль для работы с сетями 5G. Стоимость Galaxy S20 начинается от 70 тысяч рублей, S20+ будет стоить от 80 тысяч, а S20 Ultra - от 100 тысяч.

"Линейка Galaxy S20 выходит в беспрецедентном тираже и в очень удачное время, когда из-за задержек с поставками ослаблены не только китайские бренды, но и Apple. Модели являются самыми технологичными на рынке и будут трендсеттерами для конкурентов, особенно что касается экрана и камеры. Остальная начинка тоже на уровне, - говорит Дмитрий Рябинин. - Все вместе это делает новые смартфоны Samsung на текущий момент безальтернативным выбором для тех, кто ищет наиболее продвинутое устройство с максимальным запасом прочности, чтобы не менять его через год-два и даже больше. С высокой вероятностью Galaxy S20 сможет стать самым популярным обновлением линейки как минимум за последние три года, а если кризис в Китае затянется, то и за все время".

Дешевые смартфоны Samsung серии Galaxy A конкурируют с брендами из Китая, а новые Galaxy S20 постараются "перетянуть" на себя долю Apple, считает эксперт.