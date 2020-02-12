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12.02.2020 08:58
Рубрика: Культура

Самый ценный экспонат с "Титаника" выставлен на экспозиции в США

Текст: Андрей Васильев
Скрипка стоимостью около 1,7 миллиона долларов, которая находилась на теле ее владельца Уоллеса Хартли, будет выставлена в Музее "Титаника" в американском Брэнсоне до 15 июня и станет самым ценным предметом в истории экспозиции, сообщает портал ky3.com.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скрипка принадлежала Хартли, руководителю инструментального оркестра, который находился на судне, потерпевшем крушение после столкновения с айсбергом во время своего первого плавания в Северной Атлантике в 1912 году. Музыкальная группа вошла в историю тем, что сохранила хладнокровие и продолжила играть, когда пассажиры "Титаника" в панике садились на шлюпки с тонувшего корабля.

Фото: youtube.com
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"Эта самая ценная часть памятных вещей с "Титаника" из ныне существующих, - сказал Эндрю Олдридж из британского аукционного дома, который представляет анонимного владельца этого раритета. - И это все, что осталось от восьми музыкантов, которые отдали свои жизни, чтобы утешить и успокоить спасающихся пассажиров". По словам Мэри Келлог, совладелицы и исполнительного музея "Титаника", скрипка сейчас стоит еще дороже 1,7 миллиона долларов, за которые была приобретена на аукционе. Эксперты оценивают ее стоимость значительно выше, чем так называемой "Великой Лестницы", которую музей воссоздал из интерьеров оригинального "Титаника" с золотыми перилами, украшенным ажурными сводами потолком и массивной люстрой.

Скрипка была подарена Хартли его невестой незадолго до злополучного круиза. Тело музыканта нашли через две недели после крушения с привязанной к нему скрипкой. Оно покоилось в спасательном круге, над которым на две трети над водой в целости и сохранности находилась скрипка в кожаном футляре. На плоском куске пластины с обратной стороны скрипки было написано: "Уоллесу по случаю нашей помолвки. От Марии". Скрипка была передана Марией Робинсон, невестой музыканта, ее учителю, который являлся членом "Армии спасения". В 2000-е годы внук учителя выставил ее на аукцион. Скрипку купил коллекционер на условиях анонимности, который разрешил выставить ее в музее "Титаника".

Фото: EPA/ANTONIO BAT
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На экспозиции, отмечают посетители, со скрипкой обращаются, как с ребенком: ее держат в контролируемых условиях при определенной температуре на специально изготовленной акриловой подставке.

На выставке представлена коллекция предметов пассажиров, которые были найдены как внутри, так и снаружи легендарного британского пассажирского лайнера, который затонул рано утром 15 апреля 1912 года. Из примерно 2224 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, более 1500 человек погибли.

В настоящее время в музее "Титаника" в Брэнсоне и его филиале в Пиджен-Фордж, штат Теннесси, хранится более 400 экспонатов с самого судна, однако экспозиция постоянно обновляется за счет предметов, которые разрешают демонстрировать коллекционеры.

Культура Арт Музеи и памятники В мире США Гибель "Титаника"

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