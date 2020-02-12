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12.02.2020 23:27
Рубрика: Спорт

Бросок в вечность

Гол Овечкина признали лучшим в истории
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8085)
Авторитетный североамериканский канал ESPN опубликовал свою версию рейтинга лучших голов за всю историю существования Национальной хоккейной лиги. Возглавила список шайба форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

Историческую шайбу россиянин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Финикса" (ныне "Аризона Койотс"), состоявшегося 16 января 2006 года. Обыгрывая защитника, Овечкин потерял равновесие и упал, но все равно непостижимым образом сумел извернуться и с острейшего угла отправить шайбу в ворота. Как это удалось Александру, по его собственному признанию, не понял даже он сам. Восхищение голом со всеми разделил и великий Уэйн Гретцки, тренировавший на тот момент "Финикс". Когда крутили повтор шайбы Овечкина, канадец долго не мог оторвать взгляд от экрана.

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports
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Напомним, сейчас Ови продолжает погоню за Гретцки в гонке лучших снайперов за всю историю лиги. У Александра 698 шайб, у Гретцки - 894.

Возвращаясь к лучшим голам в истории НХЛ, в топ-10 ESPN вошли еще три российские шайбы. Второе место занял 19-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников, который в октябре прошлого года первым в лиге забил гол из-за ворот особым трюком, подняв шайбу на крюк.

На шестом месте гол суперскоростного Павла Буре в составе "Ванкувера" в сезоне 1996/97. Девятое место в рейтинге заняла шайба центрфорварда "Детройта" Павла Дацюка, датированная январем 2010 года. Наконец, замыкает десятку результативный бросок нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, произведенный в апреле 2015 года.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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