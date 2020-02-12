Шестеркин избежал сотрясения мозга и установил рекорд НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал первым вратарем в истории, отразившим 40 и более бросков в первых семи играх в карьере. По ходу матча против "Виннипега" он получил повреждение, но сумел вернуться на лед.

В гостевом матче против "Виннипега" место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" снова занял российский голкипер Игорь Шестеркин. В первом периоде россиянин стал главным действующим лицом. К 14-й минуте он уже успел отразить 12 бросков, после чего в него врезался форвард "Виннипега" Эндрю Копп. Российский голкипер рухнул на лед, но быстро поднялся и пытался доказать врачам клуба, что готов продолжить матч, однако медики все же решили убедиться, что все в порядке и отправили игрока в раздевалку.

Место в воротах занял Хенрик Лундквист, однако вскоре Шестеркин вернулся. Подозрения на сотрясение мозга не подтвердились.

В конце первого периода Крис Крайдер вывел гостей вперед, а в роли ассистента выступил Павел Бучневич. Во втором периоде Крайдер оформил дубль. В самом начале заключительной 20-минутки Райан Строум отличился с передачи Артемия Панарина, набравшего 74-е очко в сезоне. Прошло совсем немного времени и Мика Зибанежад с передачи Бучневича сделал счет 4:0.

Хозяева все же не позволили Шестеркину сохранить свои ворота в неприкосновенности. На 45-й минуте Николай Элерс пробил российского голкипера, который несмотря на это отметился уникальным достижением.

Россиянин стал первым в истории НХЛ, кто в стартовых семи матчах отразил 40 и более бросков. В матче против "Виннипега" он 42 раза спасал свои ворота. Также Шестеркин первым в истории "Рейнджерс" выиграл шесть из семи стартовых матчей в НХЛ.