Новости

Храп назвали симптомом опасной болезни 08:24
Видео: автомобилист без единой царапины пережил чудовищную аварию 08:16
В Челябинске падение метеорита увековечили почтовой открыткой 08:15
Матч НХЛ не был доигран из-за ЧП с хоккеистом 08:06
Около 100 приморцев пожаловались на завышение цен на овощи 08:00
Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник 07:51
Шестеркин избежал сотрясения мозга и установил рекорд НХЛ 07:49
Сотрудник выигравшей парламентские выборы партии застрелен в Индии 07:44
В Якутии при строительстве дворца культуры исчез миллион рублей 07:44
Полиция Владивостока проверит информацию о нападении на школьницу 07:39
В Китае казнен убивший врача мужчина 07:36
Травма Кучерова омрачила победу "молний" 07:19
Посольство: Россиян нет среди новых заразившихся на лайнере в Японии 07:08
В Мексике госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус 07:06
В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР 06:47
СМИ: США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия 06:44
Более 44,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Китае 05:53
До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии 05:34
Сирийские саперы разминировали 15 процентов Маарет-эн-Нуумана 05:26
Бизнесмен Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США 05:24
США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов 04:42
США заявили о возможном изменении торговой сделки с КНР из-за вируса 04:41
В Приморье истребители Су-35С уничтожили самолеты "противника" 04:26
Совет Безопасности ООН продлил санкции в отношении Ливии 04:05
Из-за тумана в аэропорту Владивостока два рейса сядут в Хабаровске 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 07:49
Рубрика: Спорт

Шестеркин избежал сотрясения мозга и установил рекорд НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал первым вратарем в истории, отразившим 40 и более бросков в первых семи играх в карьере. По ходу матча против "Виннипега" он получил повреждение, но сумел вернуться на лед.
Фото: REUTERS/James Carey Lauder Фото: REUTERS/James Carey Lauder
Фото: REUTERS/James Carey Lauder

В гостевом матче против "Виннипега" место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" снова занял российский голкипер Игорь Шестеркин. В первом периоде россиянин стал главным действующим лицом. К 14-й минуте он уже успел отразить 12 бросков, после чего в него врезался форвард "Виннипега" Эндрю Копп. Российский голкипер рухнул на лед, но быстро поднялся и пытался доказать врачам клуба, что готов продолжить матч, однако медики все же решили убедиться, что все в порядке и отправили игрока в раздевалку.

Фото: REUTERS/Aaron Doster
Травма Кучерова омрачила победу "молний"

Место в воротах занял Хенрик Лундквист, однако вскоре Шестеркин вернулся. Подозрения на сотрясение мозга не подтвердились.

В конце первого периода Крис Крайдер вывел гостей вперед, а в роли ассистента выступил Павел Бучневич. Во втором периоде Крайдер оформил дубль. В самом начале заключительной 20-минутки Райан Строум отличился с передачи Артемия Панарина, набравшего 74-е очко в сезоне. Прошло совсем немного времени и Мика Зибанежад с передачи Бучневича сделал счет 4:0.

Хозяева все же не позволили Шестеркину сохранить свои ворота в неприкосновенности. На 45-й минуте Николай Элерс пробил российского голкипера, который несмотря на это отметился уникальным достижением.

Россиянин стал первым в истории НХЛ, кто в стартовых семи матчах отразил 40 и более бросков. В матче против "Виннипега" он 42 раза спасал свои ворота. Также Шестеркин первым в истории "Рейнджерс" выиграл шесть из семи стартовых матчей в НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов
В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР
В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии