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12.02.2020 06:56
Рубрика: В мире

СМИ: ЦРУ шпионило за правительствами 120 стран с помощью криптосистемы

Текст: Максим Макарычев
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и западногерманская разведка перлюстрировали секретные сообщения правительств более чем 120 стран мира с помощью известной швейцарской фирмы Crypto AG, которая заработала миллионы, продавая свои устройства в многие государства.
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

По данным совместного расследования американской газеты The Washington Post и немецкой телевещательной компании ZDF, Crypto AG, швейцарская фирма по шифрованию связи, тайно работала с ЦРУ и западногерманской разведкой. В течение многих лет компания продавала иностранным правительствам устройства, позволяющие шпионить за сообщениями, которые его пользователи считали зашифрованными.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Журналисты рассказали о деталях многолетнего соглашения, благодаря которому Соединенные Штаты и их союзники получили доступ к оборудованию для шифрования, поставляемого более чем 120 странам в 21-м веке. Клиентами Crypto были Иран, Индия, Пакистан, Ирак, Нигерия, Саудовская Аравия, Сирия и даже Ватикан. При этом Советский Союз, а позже Россия, также как и Китай, никогда не были клиентами Crypto. В отчете ЦРУ говорится о том, что разведка США читала до "80-90 процентов сообщений иранского правительства".

Власти стран, использующие устройства Crypto для защиты своих коммуникаций, не знали, что они были разработаны специально для того, чтобы сотрудники западных разведок смогли легко взломать коды, используемые иностранными правительствами для отправки сообщений. В ходе операции, сначала известной как "Тезаурус", а затем "Рубикон", ЦРУ регулярно перехватывало секретную переписку, с помощью которой информировало американскую администрацию о глобальных военных операциях, кризисах с заложниками, убийствах и взрывах.

"Это был разведывательный переворот века", - говорится в отчете ЦРУ, одном из документов, полученных The Washington Post и ZDF в рамках их расследования. "Иностранные правительства не знали, что платили хорошие деньги США и Западной Германии за привилегию, чтобы их самые секретные сообщения читались по крайней мере двумя (и возможно целыми пятью или шестью) зарубежными странами", - отмечается в документе.

Фото: iStock
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Crypto AG основал выходец из России Борис Хагелин, который бежал в Швецию после октябрьской революции 1917 года. Он прибыл в США в 1940 году и предложил американской армии шифровальную машину M-209, которая был менее сложной и объемной, как знаменитая нацистская Enigma. Пентагон стал первым заказчиком основанной Хагелином в Швейцарии фирмы, закупив для своих нужд 140 таких машин. После создания Хагелином в 1955 году более усовершенствованной криптосистемы, американские власти, по данным журналистов, заключили с ним сделку, которая, в конечном счете, привела к началу операции "Тезаурус". В машины, продаваемые иностранным государствам, сотрудники разведки стали размещать закладки, позволяющие считывать интересующую западную разведку информацию.

Журналистам удалось получить доступ к отчету ЦРУ 2004 года, сама фирма приостановила деятельность в 2018 году, поскольку ее услуги с учетом бурного роста закрытых систем связи и технологий защиты, оказались не востребованы.

Швейцарское правительство официально открыло расследование Crypto, согласно Swissinfo, Международной службе швейцарской вещательной корпорации. Генеральная экспортная лицензия на устройства Crypto была приостановлена "до выяснения обстоятельств расследования".

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