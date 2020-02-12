СМИ: Турция усиливает военную группировку в Сирии

Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным военных источников издания, турецкие войска пересекли на рассвете сирийскую границу и выдвинулись в направлении западных районов провинции Алеппо. Военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на стратегически важной трассе между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина

Ранее информагентство Anadolu передало о движении к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин турецкой армии. Переброска подкрепления в Сирию ведется на протяжении последних нескольких дней. Наиболее сложная ситуация складывается в зоне деэскалации Идлиб. Вооруженные формирования террористов более ста раз нарушили перемирие и обстреливали населенные пункты. Сирийская армия предприняла усилия, чтобы взять ситуацию под контроль. Во время передислокации в ночное время погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара обвинила в этом Дамаск. Турция нанесла удар по сорока целям сирийских правительственных сил.

Ситуация в провинции Идлиб вызывает у Москвы тревогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. "Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность", - подчеркнул он. Со своей стороны, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни турецкая делегация намерена отправиться в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе.