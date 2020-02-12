Очередной выпуск журнала "Союзное государство" предлагает читателю побеседовать о науке.

Большой разговор с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым заинтересует тех, кто следит за новостями о космической отрасли. Сотрудничество России и Беларуси в области создания спутников для дистанционного зондирования Земли является крайне выгодным для обеих сторон, так как данная технология несет огромный экономический потенциал. Тема космоса звучит и в интервью с директором Департамента стратегического планирования "Роскосмоса" Юрием Макаровым. Он рассказывает о российско-белорусских космических программах. Сейчас реализуется программа "Технология-СГ", включающая разработку покрытий средств космической техники и технологии создания бортовой аппаратуры для космических аппаратов.

Материал Валерия Чумакова "Деньги из ветра. Или деньги на ветер?" посвящен технологии одновременно и сверхновой, и самой древней. Ведь ветер - природная сила, которую человек покорил одной из первых. В этом году в Союзном государстве запустят крупнейшую в России ветроэлектростанцию. Запасы энергии ветра превышают запасы гидроэнергии всех рек Земли в 100 раз! Ветрогенераторы сокращают ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу на 1800 тонн, оксида серы - на 9 тонн, оксида азота - на 4 тонны.

Значительная часть страниц журнала отведена уникальным фотографиям из Российского государственного архива кинофотодокументов, в котором хранятся около 130 тысяч негативов и более миллиона метров пленки, снятых фронтовыми корреспондентами в годы Великой Отечественной войны. А старейшими документами в архиве являются фотографии Севастополя 1850-х годов и дагерротипы середины XIX века.

Историческим изысканиям в области геральдики посвящена публикация Марии Валовой "Негоже лилиям прясть". Она рассказывает, как лилия превратилась в символ государства и попала на сине-золотой герб Франции, о семейных династиях французских королей и крутых поворотах в судьбе их страны.

А вот о семейной жизни, об игре на сцене и ролях в кино известного актера Андрея Чернышева читайте в материале Максима Чижикова. Фото популярного артиста украшает обложку нового выпуска журнала.