Репортеры "СОЮЗа" проверили на себе, как на вокзалах и в аэропортах России и Беларуси готовятся противостоять коронавирусу

По статистике, пассажиропоток между Россией и Беларусью составляет примерно 2,5 млн человек в год. Ежедневно между Россией и Беларусью курсируют десятки поездов, десятки авиарейсов связывают Минск и российские города. А еще сотни тысяч россиян и белорусов едут автотранспортом. Повлияла ли на интенсивность наших контактов ситуация с пресловутым коронавирусом? Правда ли, что теперь без марлевой повязки не пустят в поезд, а на пути следования всем пассажирам в обязательном порядке будут измерять температуру? За ответами наши корреспонденты отправились на вокзалы и в аэропорты двух столиц.

Наш репортер не смогла купить маску в аптеке на Белорусском вокзале. Хорошо, что захватила с собой! Роман Щербенков

...Москва. Белорусский вокзал. Разгар рабочего дня. Здесь, как всегда, многолюдно.

На привокзальной площади до сих пор стоит роскошная новогодняя елка! В ближайшие три часа должны уйти поезда на Брест, Гомель, Калининград (через Минск). Спешат пассажиры, но ни у одного из них не видим марлевой повязки!

Подходим к группе женщин, прибывших из Бреста. Интересуемся, не осматривали ли их в поезде медики? А может быть, чай подавал проводник в перчатках и маске? "Ничего подобного! - собеседницы не сдерживают раздражения. - Мы нормальные люди!"

Направляемся в привокзальный медпункт, откуда нас отправляют к помощнику начальника вокзала. Степенный железнодорожник поясняет: на вокзале все спокойно, паники нет. Но нет и возможности всех поголовно проверять на вирус.

- Сейчас в разгаре сезон ОРВИ, множество людей чихают, кашляют и температурят. Если их всех проверять, мы бы и работать нормально не смогли, - говорит помощник начальника вокзала. - Нас вызывают, если кому-то стало плохо. Вот вчера ехала группа детей, у двоих оказалась высокая температура. Они обратились к проводнику, тот сообщил нам. Медики осмотрели детей, дали рекомендации. Подозрений на коронавирус нет. Ребята поехали дальше. Если бы ситуация была хуже, отправили бы их в инфекционную больницу...

На прощание репортеров "СОЮЗа" вооружили листовкой "Осторожно: коронавирус!"

Наш собеседник открыл коробку с надписью Be well и продемонстрировал дистанционный "градусник" - бесконтактный ручной прибор, напоминающий небольшой фен. А вот дистанционных тепловизоров, как выяснилось, на вокзале нет.

На прощание нас вооружили листовкой "Осторожно: коронавирус!". Памятку подготовило Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. В ней перечислены симптомы коронавируса, а также описаны меры предосторожности: чаще мыть руки, не прикасаться к лицу и к глазам, не посещать рынки, где продаются животные, пить только бутилированную воду и употреблять только термически обработанную пищу...

Идем на Савеловский вокзал. Сюда приходят аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево, доставляя в том числе пассажиров минских авиарейсов. В здании вокзала тоже все спокойно. Все без масок. Идем в медпункт. Дежурный фельдшер утверждает, что контроль из-за возможной вспышки вируса усилен, но внешне это ни в чем не проявляется: дезинфекция вокзальных помещений, средства защиты для сотрудников медпункта, возможность медикам войти в поезд - все это было здесь всегда.

А если самолетом?

Можем успокоить: практически все воздушное сообщение с КНР "сведено в одну точку" - самолеты из Китая прибывают только в Шереметьево и только в терминал F. Причем потоки распределены так, что прибывшие из Китая не пересекаются с другими пассажирами. При прибытии самолета в терминал F на борт поднимаются сотрудники, одетые в защитные костюмы, они проводят осмотр пассажиров, измеряют температуру бесконтактными термометрами. Если надо, в салон поднимаются врачи. В зоне паспортного контроля стоят тепловизоры - у людей с повышенной температурой тела возьмут анализы и специальным транспортом отправят в инфекционную больницу. К счастью, еще ни у одного человека не подтвердили коронавирус.

Повышенные меры безопасности коснулись абсолютно всех рейсов. Подготовлены изоляторы, позволяющие отделять пассажиропотоки, обустроены помещения для забора анализов. Медпункты оснащены защитными костюмами. Пассажиры могут увидеть, что в аэропортах проводится регулярная дезинфекция. В масках и перчатках работают таможенники и пограничники паспортного контроля. По громкой связи часто объявляют о признаках заболевания, при которых надо обратиться к врачам.

А как в Беларуси

В Беларуси принимаются серьезные меры, чтобы не допустить в страну коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. В минском аэропорту налажен двойной контроль. Сначала специалисты заходят на борт самолета и проверяют пассажиров на наличие симптомов вируса. Каждый прилетевший получает на руки памятку, где подробно объясняется, что в течение 14 дней стоит особенно наблюдать за своим состоянием и вызвать скорую, если появляются симптомы заболевания.

В Минске на базе больницы №6 прошли учения медперсонала по организации госпитализации "больного". Фото: БЕЛТА

Дальше - пункты лабораторного контроля, которые располагаются сразу после прохождения таможенного контроля. Они работают не только в международном секторе, но и в союзном, куда прибывают пассажиры из России. Здесь можно сдать экспресс-тест, результаты которого будут готовы через 4-12 часов. Если возникли какие-либо подозрения, то с прилетевшим сразу же свяжутся и поместят под медицинское наблюдение. Все анализы бесплатные. Плюс ко всему в аэропорту работают тепловизоры, которые помогут "увидеть" человека с температурой дистанционно. Что касается наземных пунктов пропуска через границу, то в 23 из них также работают мобильные лаборатории, где можно сдать все необходимые анализы.

Особое внимание уделяется прибывшим после новогодних каникул китайским студентам (по данным Министерства образования, их в Беларуси сейчас учится около 5 тысяч). На каникулы уезжали 920 человек. Для всех вернувшихся было принято решение организовать "домашний режим" на две недели: некоторым студентам общежития предоставят отдельное проживание, часть отправится в оздоровительный центр "Бригантина" на базе Белорусского государственного университета. Речь идет о студентах, которые приехали из областей Китая, не закрытых на карантин, и тех, кто не находился в близком контакте с больными. Здесь все организовано для комфортного пребывания, налажено дистанционное обучение в онлайн-режиме.