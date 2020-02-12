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12.02.2020 12:04
Рубрика: В мире

Совфед ратифицировал соглашение о строительстве русских школ в Таджикистане

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о строительстве пяти русских школ. Это самый масштабный образовательный проект такого рода на постсоветском пространстве.

Общеобразовательные школы с обучением на русском языке появятся в городах Душанбе, Куляб, Худжант, Бохтар и Турсунзаде. В каждой из них будут учиться до 1200 детей.

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Подобные школы уже есть в бывших советских республиках. Например, в Ашхабаде работает школа номер один имени А.С. Пушкина. Преподавание в ней ведется на русском языке, выпускники получают аттестаты туркменского и российского образца. Таким же образом работает в Бишкеке средняя школа при Киргизско-Российском славянском университете. Две русские школы есть в Душанбе и одна в Кулябе.

Однако строительство сразу нескольких учебных заведений в одной стране "это важная гуманитарная акция, еще не было в странах Содружества такого масштабного проекта", отметил, представляя закон, зампред комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития профинансирует строительство и оснащение школ средствами обучения и воспитания, медицинскими изделиями, иным оборудованием.

Таджикистанская сторона обязуется за свой счет подвести наружные коммуникации и построить подъездные пути. При закупках на цели строительства приоритет получат товары российского производства.

После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Реализация этого проекта потребует подписания еще одного документа. В международном комитете СФ уверены, что вопросы кадрового и методического обеспечения школ надо прописать отдельно. По словам Мухаметшина, в конце февраля министры иностранных дел России и Таджикистана встретятся в Москве и в числе прочего обсудят заключение второго межправительственного соглашения по школам.

Фото: region15.ru
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Вопрос о кадровом обеспечении работы новых школ пока остается открытым. Сейчас Таджикистане уже третий год работают 50 учителей из России, их труд оплачивает министерство просвещения РФ. "Я уверен, что проект по направлению учителей сохранится, - сказал первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на заседании комитета СФ по бюджету. - Мы подумаем вместе с таджикскими коллегами, как часть из них переориентировать на новые школы". Часть кадров может подготовить педагогический факультет Таджикско-Российского славянского университета. Обсуждается также вопрос о том, чтобы часть таджикских студентов в российских вузах обучалась по педагогическим специальностям в рамках квоты.

В Совфеде считают, что решать кадровые вопросы нужно как можно оперативнее. "Мы просим вас уже сейчас готовиться к последующему учебному году. Таджикская сторона просит увеличить количество учителей. Надо проработать вопросы компенсации за жилье и многие другие", - сказала на пленарном заседании СФ спикер Валентина Матвиенко, обращаясь к Зеньковичу.

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