Список недоступных для женщин профессий могут пересмотреть

Сенаторы предложили минтруду пересмотреть список запрещенных для российских женщин профессий. Сейчас в перечне производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, - 100 позиций. Среди них судовые техники, дробильщики и масса других специальностей.

С 2021 года женщины смогут не только служить в полиции, но и работать машинистами поездов. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Сейчас в перечне указаны авиаинженеры, занятые техническим обслуживанием самолетов, отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

При этом в гражданской авиации есть 6-7 вузов и 12 колледжей, которые выпускают женщин с подобной специальностью. Сенатор предложила минтруду скорректировать перечень.

В прошлом году он уже был сокращен более чем в четыре раза: с 456 до 100 специальностей. Обновленный список вступит в силу с 1 января 2021 года. Менее чем через год россиянки смогут официально работать машинистами поездов на железной дороге и в метро.

В министерстве "РГ" напомнили, что новый перечень утвержден в июле прошлого года, но имеет отсроченный период вступления в силу, так как для того, чтобы неженские профессии стали женскими, нужно время.

До этого список не пересматривался с 2000 года. Но за почти 20 лет многое изменилось. Производства стали технологичнее, а условия труда - безопаснее. Если раньше оператор на производстве должен был крутить огромные вентили, прикладывая физическую силу, то теперь он должен только освоить компьютерную программу и вовремя нажимать на кнопки.

Но вот в забой женщин не пустят, скорее всего, никогда. "На подземных работах труд женщин по-прежнему под запретом. И снимать ограничения не планируется. Эти работы относятся к особо опасным и вредным. Женщины могут работать только в системе обслуживания шахт", - отметили в минтруде.

А вот в столичном метро еще в конце 2019 года собрали первую группу женщин для обучения профессии "машинист электропоезда". Скоро начнется их подготовка в Учебно-производственном центре. Учиться предстоит долго. Как уточнили "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена, от начала подготовки до выхода на линию на практике проходит около года.

Женщины работали машинистами в столичной подземке в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Потом посчитали, что этот труд для них тяжел. Сейчас все изменилось. Предполагается, что первые поезда под управлением женщин-машинистов пойдут по Филевской линии. Ее подвижной состав состоит из новых поездов "Москва", приспособленных для работы на открытых участках.

В РЖД, где пока женщины не работают машинистами локомотивов, уже вовсю готовятся к их приходу. Как ранее сообщал глава РЖД Олег Белозеров, компания технически готова к тому, чтобы женщины начали управлять поездами. В компании подумывают и о том, чтобы разрешить женщинам управлять высокоскоростными поездами "Сапсан".

На подземных работах труд женщин по-прежнему под запретом. И снимать ограничения не планируется

Интересно, что запрет на "небо" на женщин никогда не распространялся. В России в авиакомпаниях работают уже несколько десятков женщин-пилотов, а еще несколько лет назад их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Но вот в некоторых сферах авиации женщинам работать по-прежнему нельзя.

В беседе с "РГ" Инна Святенко пояснила, что сегодня, например, Московский авиационный институт готовит женщин - авиационных инженеров. Но работать они могут только, к примеру, в конструкторском бюро. А вот на аэродром им путь заказан. "Девчонки, когда выбирают эту профессию, мечтают о живой работе - рядом с самолетами. А им потом на старте обрезают крылья. Я сама по профессии авиационный инженер и знаю проблему, как говорится, изнутри. Что такое авиационный инженер? Это специалист, который может быстро найти причины неисправности самолета. Но почему-то считается, что на аэродромах это могут делать только мужчины. Я могу понять, что механики по обслуживанию летных судов - мужчины, там требуется тяжелый физический труд. Но инженеры же не гайки крутят, а со схемами работают. Минобороны даже разрешило брать женщин в пилоты грузовых тяжелых военных самолетов. Данный перекос необходимо срочно устранить", - рассказала Инна Святенко.

По ее словам, министр труда и социальной защиты Антон Котяков пообещал заняться проблемой и актуализировать перечень неженских профессий.

Комментарии

Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" :

- Грани между "мужскими" и "женскими" профессиями начали стираться. Женщины стали успешно осваивать такие компетенции, как сварщик или облицовщик плиткой, а мужчины показывают класс, работая кондитером или обучая детей в младших классах. Международное движение WorldSkills International поддерживает позицию, что мастерство не зависит от гендера. Эту идею разделяют 50 из 80 членов организации. В последнее время девушки стали участвовать и побеждать в чемпионатах WorldSkills, в том числе по профессиям, которые раньше были им неинтересны - связанным со строительством, промышленным производством, обслуживанием транспорта, требующим серьезной физической подготовки. Некоторые из них доходили до национального чемпионата. Значит, они прошли отбор на уровне колледжа, региона и округа, обойдя всех конкурентов.

Дебора Гринфилд, заместитель гендиректора Международной организации труда (МОТ) по вопросам политики:

- Нельзя запрещать женщинам работать, например, в строительстве. Просто нужно обеспечить там безопасные условия труда как для мужчин, так и для женщин. МОТ настаивает на том, что мужчины и женщины должны иметь равный доступ к любым видам работы. Опасные работы требуют соответствующих мер безопасности. Мы не согласны с принципом, что некоторые виды труда слишком опасны для женщин. Мужчины и женщины должны иметь возможность работать на любых работах. И любые работы должны быть одинаково безопасными для тех и других. Не должно быть ограничений, например, на работу в ночное время. Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья, - стереотип, который усугубляет дискриминацию.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

- В том, что женщины осваивают мужские профессии и получают доступ к ним, нет ничего необычного. Происхождение чисто "мужских" и "женских" профессий связано в том числе с физическими способностями. А по мере развития технического прогресса эти особенности перестают быть барьером для освоения профессии. Например, пилот гражданского самолета еще не так давно должен был обладать физической силой - тянуть штурвал, жать педали. Сейчас многие функции управления переведены в манипуляцию джойстиками.

Также есть особенности, связанные с культурой. Раньше женщины в большей степени были вовлечены в домашний быт, и профессии нередко выбирали, связанные с ним. Но сейчас многие домашние обязанности становятся услугами, которые можно получить, - белье можно постирать и погладить в прачечной, а горячий ужин заказать в кафе. Соответственно и выбор профессии мужчинами и женщинами становится более разнообразным.

Подготовила Марина Гусенко