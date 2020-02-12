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12.02.2020 19:15
Рубрика: В мире

Кто на Трампа?

Старт праймериз в США вновь продемонстрировал запрос американцев на обновление политических элит
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Предвыборная кампания в США набирает обороты, но ее старт оказался совсем не таким, как это виделось через призму соцопросов. Праймериз в штате Нью-Гэмпшир, в отличие от состоявшихся ранее кокусов в Айове, обошлись без скандальных технических сбоев, но в главном результаты от этого не изменились. Еще месяц назад лидировавший во всех соцопросах бывший вице-президент Джозеф Байден второй раз подряд потерпел сокрушительное поражение, финишировав лишь пятым. А главной сенсацией стартового этапа стал взлет малоизвестного даже в самих США 38-летнего Пита Буттиджича - бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана).
Дональд Трамп заявляет, что справится с любым выдвиженцем от демократов. Фото: AP Photo Дональд Трамп заявляет, что справится с любым выдвиженцем от демократов. Фото: AP Photo
Дональд Трамп заявляет, что справится с любым выдвиженцем от демократов. Фото: AP Photo

Сначала о цифрах. Победу в Нью-Гэмпшире одержал сенатор Берни Сандерс (25,7 процента голосов), от которого лишь незначительно отстал Буттиджич (24,4). Затем следуют сенаторы Эмми Клобушар (19,8) и Элизабет Уоррен (9,3), и лишь на пятой строчке Байден (8,4).

Фото: AP Photo/Bullit Marquez
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Совсем уж неожиданностью падение Байдена не назовешь. О том, что Демократической партии как воздух нужно обновление, ведущие американские эксперты писали еще после поражения экс-госсекретаря Хилари Клинтон в 2016 году, на которую партийное руководство сделало ставку в обход Берни Сандерса. Но 77-летний Байден с огромным политическим багажом меньше всего подходил под понятие "обновление". Ставка на него диктовалась скорее логикой. Либеральные комментаторы рассматривают всех кандидатов через призму "избираемости", а именно - способности каждого из них выполнить главную миссию, победить Дональда Трампа. И с этой точки зрения Байден, казалось бы, выглядел наиболее авторитетной фигурой, чей опыт во власти больше, чем у остальных претендентов вместе взятых. Косвенно это признавал даже сам Трамп, который после каждых дебатов обрушивался с критикой именно на Байдена, практически игнорируя остальных демократов. Но эта логика уже подвела демократов в 2016 году. Тогда оказалось, что рядовые американцы настолько разочарованы в правящей элите, что готовы делать рискованные ставки. Старт кампании-2020 продемонстрировал, что запрос на обновление никуда не делся.

Авторитетный эксперт по выборам Чарли Кук отмечает, что "избираемость" - характеристика непостоянная. Избираемым выглядит тот, кто побеждает, а после двух сокрушительных поражений подряд Байден выглядит неуверенно.

Рядовые американцы настолько разочарованы в правящей элите, что готовы делать рискованные ставки

Но победа Сандерса на самом деле не такая легкая. Нью-Гэмпшир с его девизом "Живи свободным или умри" - штат с идеальным для этого кандидата электоратом. Но даже здесь ему на пятки наступали умеренные конкуренты, результаты которых существенно превзошли ожидания. Это, по мнению газеты Politico, свидетельствует, что американцы не готовы ринуться за Сандерса в омут с головой и пока присматриваются. Как и у Байдена, еще одна проблема Сандерса - 78-летний возраст, запредельный для кандидата в президенты США.

Это слабое место и другого сдающего позиции фаворита - 70-летнего сенатора Элизабет Уоррен, пока явно недотягивающей до ожиданий.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Альтернатива им - 38-летний Буттиджич, который всего три года назад перешагнул 35-летний возрастной ценз, минимальный для президента США. Пока самым молодым в истории президентом США стал Джон Кеннеди, избранный в возрасте 42 лет. Буттиджич - настоящая "темная лошадка" этой предвыборной гонки. О его известности красноречиво говорит то, что даже сами американцы пока толком не могут понять, как правильно произносить фамилию новичка (англ. Buttigieg). Это не раз становилось темой для местных юмористических программ. Впрочем, в его штабе к этому подошли со здоровой самоиронией и даже решили подзаработать, выставив на продажу кружку и другие сувениры с мини-инструкцией по произношению, разделив фамилию выдвиженца на три понятных созвучных слова: "Boot-Edge-Edge".

Яркий старт Буттиджича дает основание предположить, что его фамилия прозвучит на передовицах еще не раз. А это важно, особенно для новичка. Например, до победы в Айове он был в опросах Нью-Гэмпшира лишь пятым, но после того, как его имя прозвучало на всю страну, быстро стал набирать очки и собирать полные залы.

Буттиджич считается первым в истории США выдвиженцем в президенты от поколения миллениалов. Он - выпускник Гарварда и Оксфорда, бывший резервист и офицер военно-морской разведки США, на протяжении многих лет популярный мэр Саут-Бэнда с населением в 100 тысяч человек. Буттиджич - полиглот, помимо английского знающий семь языков, включая мальтийский, норвежский и фарси.

В 2015 году он открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, что не помешало ему год спустя переизбраться мэром с 80 процентами голосов. Теперь он - первый открытый представитель ЛГБТ-сообщества, вступивший в президентскую борьбу.

Фото: Reuters
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Эксперты в один голос называют праймериз у демократов "непредсказуемыми", но если пытаться делать прогнозы на следующие голосования, то следует учитывать два фактора.

Во-первых, и Айова, и Нью-Гэмпшир - штаты со своеобразным демографическим срезом, а именно - преимущественно белым населением. Следующими в предвыборном календаре следуют Невада и Южная Каролина, где значительную часть населения составляют цветные меньшинства, включая афроамериканцев. На их поддержку рассчитывает Байден, восемь лет проработавший в статусе "вице" у первого темнокожего президента США. Примечательно, что экс-вице-президент даже не дождался результатов в Нью-Гэмпшире, сразу отправившись в Южную Каролину. Следующие праймериз станут для него последним шансом реабилитироваться, поскольку в противном случае он окончательно разочарует своих спонсоров и будет вынужден завершить кампанию, и без того испытывающую сильный дефицит финансовых вливаний.

В тени прячется еще один потенциальный фаворит - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг

Во-вторых, в тени прячется еще один потенциальный фаворит - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он пропускает первые праймериз, сделав ставку на так называемый Супервторник 3 марта, когда голосование пройдет сразу в 15 штатах. Если Байден окончательно "сгорит", именно Блумберг, согласно прогнозам, может стать тем кандидатом, который объединит не довольный Сандерсом центристский электорат.

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