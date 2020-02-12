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12.02.2020 17:19
Рубрика: Культура

Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью"

Текст: Наталья Лебедева

Дарите книги с любовью! Именно так предлагают отметить Международный день книгодарения Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", объявив о старте четвертого общероссийского марафона книгодарения.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Если четыре года назад нашу акцию "Дарите книги с любовью" поддержали всего 600 библиотек, то сегодня у нас уже более 2900 участников из 80 регионов страны", - рассказывает директор РГДБ Мария Веденяпина.

Организаторы акции предлагают дарить друг другу хорошие книги. Книга, подаренная с любовью, всегда займет свое место на книжной полке и найдет отклик в душе читателя.

Но особенно о книгах, подаренных с любовью, мечтают дети, живущие в небольших городах и поселках, - до ближайшего книжного магазина сотни километров, новые книги стоят недешево и многим семья они просто не по карману, а в местной библиотеке фонды не обновлялись десятки лет. Сказки нашего детства, Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский, Бунин и Булгаков давно зачитаны до дыр. Современные энциклопедии и книги по искусству юные читатели видят только в интернете, если он, конечно, у них есть. А о популярных среди подростков фантастических романах, фэнтези, ярких научно-популярных изданиях и книгах по программированию они могут только мечтать. Самыми желанными для них остаются книги Станислава Востокова и Эдуарда Веркина, Татьяны Крюковой, Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, Джоан Роулинг и Холли Вебб.

"Задача нашей акции очень проста: мы хотим, чтобы люди по всей стране объединили усилия и собрали детские книги для небольших библиотек, которые особенно нуждаются в пополнении фондов. Наверняка, в ваших домашних библиотеках хранятся книги, из которых дети уже выросли, приносите их нам, мы отправим их тем, кому они по-настоящему нужны", - вдохновляет книгодарителей Мария Веденяпина.

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Андрей Леонов уверен, что книги, прочитанные в детстве, остаются с нами на всегда. Он вспоминает, что, когда был маленьким, часто болел и единственным развлечением были книги. "Именно в этот период я полюбил книги и по-настоящему увлекся чтением", - говорит Леонов. Он принес свою любимую книгу "Приключения Тома Сойера", которая станет приятным подарком для читателей одной из библиотек.

Фото: Государственная публичная историческая библиотека России
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Народный художник России Виктор Чижиков рассказал о сборе книг для школьной библиотеки села Крестово-Городище Ульяновской области, а детские писатели Анастасия Орлова и Андрей Усачев представили новую книгу "12 сов", которая тоже отправится в одну из библиотек страны.

Редакция "Российской газеты" и портал "Год Литературы" - одни из постоянных участников марафона книгодарения. Книги для детей собирают министерства и ведомства, книжные магазины и издательства, редакции газет, музеи, школы и гимназии.

В прошлом году РГДБ удалось собрать и отправить в регионы более 10 тысяч книг, удастся ли в этом году собрать больше - зависит только от нас с вами.

О том, какие именно книги, нужны детским библиотекам можно узнать на сайте "Подари ребенку книгу!". Там же можно сделать заказ и отправить бесценный книжный подарок адресату.

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