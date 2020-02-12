Столичный "Спартак" обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается распределение путевок в плей-офф Кубка Гагарина. Накануне место в следующем раунде забронировал столичный "Спартак". Команда Олега Знарка на своем льду переиграла магнитогорский "Металлург".

Поединок сложился для "красно-белых" очень непросто. "Сталевары" к середине второго периода вели с преимуществом в две шайбы - отличились Потехин и Нестрашил. Однако Знарок сумел найти нужные слова и мотивировать свою команду. В итоге дальше забивали только спартаковцы - дважды Ганзл (у которого также есть голевая передача), Херсли и Даугавиньш. Особенно удался москвичам третий период, который "красно-белые" выиграли со счетом 3:0.

"Красно-белые" проявили волю к победе и смогли переломить ход матча против магнитогорского "Металлурга"

"Спартак" одержал четвертую победу в шестиматчевой домашней серии и обеспечил себе путевку в плей-офф Кубка Гагарина.

Разумеется, Олег Знарок остался доволен результатом матча:

- Хочу поздравить нас с победой. Все - большие молодцы.

Почему такие разные отрезки в матче получились? Ваша команда находится под нагрузками?

Олег Знарок: Я уже говорил, что мы неплохо поработали в паузе, сегодня была первая игра, и мы тяжело вкатывались в нее. Но в третьем периоде неплохо начали играть и победили. Значит, делаем все правильно.

За счет чего вы так лихо провели заключительный отрезок матча?

Олег Знарок: Смогли раскрепоститься, и сразу появился результат.

Очередную победу праздновал и лидер регулярного чемпионата - ЦСКА.

Армейцы нанесли поражение нижегородскому "Торпедо" - 4:1. В составе столичного клуба две шайбы забросил Сергей Толчинский, по разу отличились Антон Слепышев и Алексей Марченко. У гостей автором единственной шайбы стал Тай Рэтти.

Интересно, что главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на итоговой пресс-конференции хвалить своих подопечных не спешил:

- Игра, несмотря на счет, была равная. Мы совершили много технического брака, и это заслуживает отдельного разбора. Работаем, двигаемся дальше, готовимся к плей-офф.

Очень интересным выдалось противостояние омского "Авангарда" с казанским "Ак Барсом".

По буллитам лучше оказались "ястребы" - 2:1. Омичи вели на протяжении всего матча после шайбы Валентина Пьянова на второй минуте. Однако в концовке встречи казанцы сняли вратаря, и за 13 секунд до сирены после передачи Джастина Азеведо счет сравнял Станислав Галиев.

В серии буллитов две попытки реализовал Тэйлор Бек, его второй бросок стал победным.

Отметим, что это поражение прервало семиматчевую победную серию казанцев, которые остались лидерами Восточной конференции и досрочно стали победителями дивизиона Харламова.

Тем временем в регулярном чемпионате НХЛ клуб "Виннипег Джетс" на своем льду проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:4.

В составе гостей вновь блистал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 42 броска из 43. Наш 24-летний вратарь стал первым голкипером за всю историю НХЛ, кому удалось совершить не менее 40 сейвов в трех из семи стартовых матчей в карьере в НХЛ. Ранее Игорь отразил 46 бросков в игре с "Нью-Джерси" (6:3) и совершил 42 сейва в матче с "Лос-Анджелес Кингз" (4:1).

Кроме того, Шестеркин является первым в истории "Рейнджерс" голкипером, которому удалось победить в шести из семи стартовых матчах в НХЛ.