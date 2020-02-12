Столичный "Спартак" обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина

Новости

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке 18:08
Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии 18:06
Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео 18:02
Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию 18:00
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 17:45
Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо 17:43
Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире 17:41
Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты 17:38
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна 17:35
Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом 17:34
Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита" 17:31
Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса 17:27
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба 17:27
На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн 17:21
Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" 17:19
В Испании по-новому учтут рабочие часы 17:15
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 19:01
Рубрика: Спорт

Крепче стали

Столичный "Спартак" обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается распределение путевок в плей-офф Кубка Гагарина. Накануне место в следующем раунде забронировал столичный "Спартак". Команда Олега Знарка на своем льду переиграла магнитогорский "Металлург".
"Спартак" одержал четвертую победу в шестиматчевой домашней серии. Фото: Станислав Красильников / ТАСС "Спартак" одержал четвертую победу в шестиматчевой домашней серии. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
"Спартак" одержал четвертую победу в шестиматчевой домашней серии. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Поединок сложился для "красно-белых" очень непросто. "Сталевары" к середине второго периода вели с преимуществом в две шайбы - отличились Потехин и Нестрашил. Однако Знарок сумел найти нужные слова и мотивировать свою команду. В итоге дальше забивали только спартаковцы - дважды Ганзл (у которого также есть голевая передача), Херсли и Даугавиньш. Особенно удался москвичам третий период, который "красно-белые" выиграли со счетом 3:0.

"Красно-белые" проявили волю к победе и смогли переломить ход матча против магнитогорского "Металлурга"

"Спартак" одержал четвертую победу в шестиматчевой домашней серии и обеспечил себе путевку в плей-офф Кубка Гагарина.

Разумеется, Олег Знарок остался доволен результатом матча:

- Хочу поздравить нас с победой. Все - большие молодцы.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру

Почему такие разные отрезки в матче получились? Ваша команда находится под нагрузками?

Олег Знарок: Я уже говорил, что мы неплохо поработали в паузе, сегодня была первая игра, и мы тяжело вкатывались в нее. Но в третьем периоде неплохо начали играть и победили. Значит, делаем все правильно.

За счет чего вы так лихо провели заключительный отрезок матча?

Олег Знарок: Смогли раскрепоститься, и сразу появился результат.

Очередную победу праздновал и лидер регулярного чемпионата - ЦСКА.

Армейцы нанесли поражение нижегородскому "Торпедо" - 4:1. В составе столичного клуба две шайбы забросил Сергей Толчинский, по разу отличились Антон Слепышев и Алексей Марченко. У гостей автором единственной шайбы стал Тай Рэтти.

Интересно, что главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на итоговой пресс-конференции хвалить своих подопечных не спешил:

- Игра, несмотря на счет, была равная. Мы совершили много технического брака, и это заслуживает отдельного разбора. Работаем, двигаемся дальше, готовимся к плей-офф.

Очень интересным выдалось противостояние омского "Авангарда" с казанским "Ак Барсом".

По буллитам лучше оказались "ястребы" - 2:1. Омичи вели на протяжении всего матча после шайбы Валентина Пьянова на второй минуте. Однако в концовке встречи казанцы сняли вратаря, и за 13 секунд до сирены после передачи Джастина Азеведо счет сравнял Станислав Галиев.

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports
Потерявший сознание хоккеист "Сент-Луиса" перенес сердечный приступ

В серии буллитов две попытки реализовал Тэйлор Бек, его второй бросок стал победным.

Отметим, что это поражение прервало семиматчевую победную серию казанцев, которые остались лидерами Восточной конференции и досрочно стали победителями дивизиона Харламова.

Тем временем в регулярном чемпионате НХЛ клуб "Виннипег Джетс" на своем льду проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:4.

В составе гостей вновь блистал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 42 броска из 43. Наш 24-летний вратарь стал первым голкипером за всю историю НХЛ, кому удалось совершить не менее 40 сейвов в трех из семи стартовых матчей в карьере в НХЛ. Ранее Игорь отразил 46 бросков в игре с "Нью-Джерси" (6:3) и совершил 42 сейва в матче с "Лос-Анджелес Кингз" (4:1).

Кроме того, Шестеркин является первым в истории "Рейнджерс" голкипером, которому удалось победить в шести из семи стартовых матчах в НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии