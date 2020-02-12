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12.02.2020 14:12
Рубрика: Власть

Судебных приставов обязали иметь высшее образование

Текст: Владислав Куликов
Судебные приставы-исполнители будут обязаны иметь высшее образование по одному из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, образование и педагогические науки. Федеральная служба судебных приставов утвердила квалификационные требования к сотрудникам ведомства, а также примерную форму контракта на прохождение службы в органах принудительного исполнения.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Новые приказы подготовлены в рамках стартовавшей реформы службы судебных приставов. Ведомство становится полноценной правоохранительной структурой, повышается социальный статус сотрудников. Адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло рассказал "РГ", каких результатов ждут в правовом сообществе от реформы службы судебных приставов.

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На ваш взгляд, какой будет эффект от стартовавшей реформы службы судебных приставов?

Сикайло: Надеемся, что намечаемые изменения на практике приведут к увеличению оперативности и повышению результативности работы ССП по осуществлению принудительного исполнения судебных актов. Это важный шаг в сторону достижения эффективного и неотвратимого исполнения судебных актов, что в свою очередь ведет к повышению роли суда и уважения к этому институту в обществе.

Какие на сегодняшний день существует проблемы с исполнением судебных решений и работой ведомства?

Сикайло: Проблем множество, начиная с отсутствия у должника какого-либо имущества и заканчивая "проницаемостью" государственных границ, когда речь не идет о лицах, объявленных в международный розыск. То есть должник (недобросовестный, безусловно) обладает довольно высокими шансами скрыть свое имущество или иным образом уклониться от исполнения решения суда. Проблема усугубляется тем, что приставы-исполнители завалены огромным количеством исполнительных производств и силу этих или иных причин работают в режиме "напиши-подай-принеси", т.е. нередко нам приходится составлять "проекты документов", которые пристав, по сути, визирует своей подписью. В противном случае довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда пристав создает видимость работы по конкретному делу, реально не прикладывая необходимых усилий и не предпринимая реальных, а не бумажных действий для успешного завершения исполнительного производства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Какие меры, на ваш взгляд, могли бы улучшить работу службы?

Сикайло: Приставы должны иметь заинтересованность финансовую в результате своей работы, как это было несколько лет назад.

Как относитесь к предложению создать частную службу судебных приставов для взыскания долгов с юридических лиц?

Сикайло: Основываясь на вышесказанном, надо и воспринимать предложение создать частные службы судебных приставов для взыскания долгов. Это был бы позитивный шаг.

Материал о введении надбавок к окладам судебных приставов читайте в ближайшем номере "РГ"

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