Судебных приставов обязали иметь высшее образование

Новые приказы подготовлены в рамках стартовавшей реформы службы судебных приставов. Ведомство становится полноценной правоохранительной структурой, повышается социальный статус сотрудников. Адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло рассказал "РГ", каких результатов ждут в правовом сообществе от реформы службы судебных приставов.

На ваш взгляд, какой будет эффект от стартовавшей реформы службы судебных приставов?

Сикайло: Надеемся, что намечаемые изменения на практике приведут к увеличению оперативности и повышению результативности работы ССП по осуществлению принудительного исполнения судебных актов. Это важный шаг в сторону достижения эффективного и неотвратимого исполнения судебных актов, что в свою очередь ведет к повышению роли суда и уважения к этому институту в обществе.

Какие на сегодняшний день существует проблемы с исполнением судебных решений и работой ведомства?

Сикайло: Проблем множество, начиная с отсутствия у должника какого-либо имущества и заканчивая "проницаемостью" государственных границ, когда речь не идет о лицах, объявленных в международный розыск. То есть должник (недобросовестный, безусловно) обладает довольно высокими шансами скрыть свое имущество или иным образом уклониться от исполнения решения суда. Проблема усугубляется тем, что приставы-исполнители завалены огромным количеством исполнительных производств и силу этих или иных причин работают в режиме "напиши-подай-принеси", т.е. нередко нам приходится составлять "проекты документов", которые пристав, по сути, визирует своей подписью. В противном случае довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда пристав создает видимость работы по конкретному делу, реально не прикладывая необходимых усилий и не предпринимая реальных, а не бумажных действий для успешного завершения исполнительного производства.

Какие меры, на ваш взгляд, могли бы улучшить работу службы?

Сикайло: Приставы должны иметь заинтересованность финансовую в результате своей работы, как это было несколько лет назад.

Как относитесь к предложению создать частную службу судебных приставов для взыскания долгов с юридических лиц?

Сикайло: Основываясь на вышесказанном, надо и воспринимать предложение создать частные службы судебных приставов для взыскания долгов. Это был бы позитивный шаг.

Материал о введении надбавок к окладам судебных приставов читайте в ближайшем номере "РГ"