Судебным приставам доплатят за работу ночью

Новости

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке 18:08
Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии 18:06
Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео 18:02
Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию 18:00
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 17:45
Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо 17:43
Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире 17:41
Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты 17:38
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна 17:35
Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом 17:34
Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита" 17:31
Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса 17:27
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба 17:27
На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн 17:21
Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" 17:19
В Испании по-новому учтут рабочие часы 17:15
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Луна и грош

Судебным приставам доплатят за работу ночью
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Федеральная служба судебных приставов утвердила порядок обеспечения денежным довольствием и выплаты премий сотрудникам ведомства. Приказ подробно расписывает надбавки, которые положены его работникам.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Например, судебным приставам будут доплачивать за работу ночью - с 22 до 6 часов. Как поясняют эксперты, это вовсе не значит, что теперь офицеры ведомства начнут в массовом порядке навещать должников в поздний час, чтобы заработать надбавки. На ночной процент смогут рассчитывать дежурные службы.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Судебных приставов обязали иметь высшее образование

Также иногда судебным приставам приходится участвовать в рейдах и различных акциях. Скажем, как-то во время выходных было установлено круглосуточное дежурство судебных приставов в столичных аэропортах. Приставы помогали людям оперативно решить свои проблемы, если человек вдруг оказывался в списках невыездных. В некоторых случаях именно благодаря присутствию пристава в аэропорту человеку удавалось избежать больших неприятностей: он оперативно погашал долг и улетал.

Доплаты будут положены и за работу по выходным и праздникам. Впрочем, в этом случае человеку могут вместо лишних денег предоставить дополнительный выходной.

Напомним, в этом году стартовала реформа службы судебных приставов, ведомство становится полноценной правоохранительной структурой. В службе вводятся офицерские звания.

В конце прошлого года минюст утвердил типовые оклады в ФССП. Оклад судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта службы принудительного исполнения составит около 27 тысяч рублей. Директор Федеральной службы судебных приставов, генерал-полковник по званию, будет получать 69 тысяч 680 рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
ФССП утвердила порядок проверки на полиграфе кандидатов в приставы

Естественно, это так называемые голые оклады по званию и по должности, в реальности офицеры ведомства будут получать больше, так как к окладам положены различные надбавки. Например, у тех, кто будет служить в Москве и Санкт-Петербурге, оклады автоматически вырастут на 10 процентов. В целом, как сообщалось ранее, по расчетам экспертов средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей.

Теперь приказ прописал надбавки. При стаже от 2 до 5 лет пристав получит надбавку 10 процентов к окладу. Прослуживший от 5 до 10 лет будет получать плюс 15 процентов к окладу. И так далее.

За добросовестное выполнение своих служебных обязанностей сотрудники ведомства смогут получать премии - три оклада в год. Но премия будет выплачиваться по частям: раз в месяц одна двенадцатая часть премии будет поступать на счет сотрудника вместе с получкой.

За секретность приставы, имеющие соответствующие допуски, смогут получать надбавки до 65 процентов.

За добросовестное выполнение обязанностей сотрудники будут получать премию - три оклада в год

"В правовом сообществе большие ожидания от реформы службы судебных приставов, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Повышение статуса службы должно в целом повысить эффективность исполнения судебных решений. Численность сотрудников службы принудительного исполнения составит более 62 тысяч человек, плюс к тому в ведомстве предусмотрено более 12,7 тысячи федеральных гражданских служащих. Вместе с повышением социального статуса сотрудников ведомства к ним увеличиваются и предъявляемые требования. В целом реформа и принимаемые меры позволят укрепить кадровый потенциал службы судебных приставов".

Экономика Работа Охрана труда Экономика Работа Зарплата Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин