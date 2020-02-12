Судебным приставам доплатят за работу ночью

Например, судебным приставам будут доплачивать за работу ночью - с 22 до 6 часов. Как поясняют эксперты, это вовсе не значит, что теперь офицеры ведомства начнут в массовом порядке навещать должников в поздний час, чтобы заработать надбавки. На ночной процент смогут рассчитывать дежурные службы.

Также иногда судебным приставам приходится участвовать в рейдах и различных акциях. Скажем, как-то во время выходных было установлено круглосуточное дежурство судебных приставов в столичных аэропортах. Приставы помогали людям оперативно решить свои проблемы, если человек вдруг оказывался в списках невыездных. В некоторых случаях именно благодаря присутствию пристава в аэропорту человеку удавалось избежать больших неприятностей: он оперативно погашал долг и улетал.

Доплаты будут положены и за работу по выходным и праздникам. Впрочем, в этом случае человеку могут вместо лишних денег предоставить дополнительный выходной.

Напомним, в этом году стартовала реформа службы судебных приставов, ведомство становится полноценной правоохранительной структурой. В службе вводятся офицерские звания.

В конце прошлого года минюст утвердил типовые оклады в ФССП. Оклад судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта службы принудительного исполнения составит около 27 тысяч рублей. Директор Федеральной службы судебных приставов, генерал-полковник по званию, будет получать 69 тысяч 680 рублей.

Естественно, это так называемые голые оклады по званию и по должности, в реальности офицеры ведомства будут получать больше, так как к окладам положены различные надбавки. Например, у тех, кто будет служить в Москве и Санкт-Петербурге, оклады автоматически вырастут на 10 процентов. В целом, как сообщалось ранее, по расчетам экспертов средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей.

Теперь приказ прописал надбавки. При стаже от 2 до 5 лет пристав получит надбавку 10 процентов к окладу. Прослуживший от 5 до 10 лет будет получать плюс 15 процентов к окладу. И так далее.

За добросовестное выполнение своих служебных обязанностей сотрудники ведомства смогут получать премии - три оклада в год. Но премия будет выплачиваться по частям: раз в месяц одна двенадцатая часть премии будет поступать на счет сотрудника вместе с получкой.

За секретность приставы, имеющие соответствующие допуски, смогут получать надбавки до 65 процентов.

За добросовестное выполнение обязанностей сотрудники будут получать премию - три оклада в год

"В правовом сообществе большие ожидания от реформы службы судебных приставов, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Повышение статуса службы должно в целом повысить эффективность исполнения судебных решений. Численность сотрудников службы принудительного исполнения составит более 62 тысяч человек, плюс к тому в ведомстве предусмотрено более 12,7 тысячи федеральных гражданских служащих. Вместе с повышением социального статуса сотрудников ведомства к ним увеличиваются и предъявляемые требования. В целом реформа и принимаемые меры позволят укрепить кадровый потенциал службы судебных приставов".