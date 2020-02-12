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12.02.2020 10:06
Рубрика: Экономика

Сумма долгов по алиментам обновила исторический максимум

Текст: Владислав Куликов

По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов, составила 152 миллиарда рублей. Обновлен исторический максимум.

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Как подсчитали СМИ, само число должников сократилось, если сравнивать с 2018 годом, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13 процентов. Средняя сумма долга выросла со 162 тысяч рублей на конец 2018-го до 189 тысяч рублей на конец 2019 года.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных исполнительных производств по делам о взыскании алиментов. В списках невыездных на конец года значились 515 тысяч алиментщиков, их общий долг - 98,7 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты

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