Сумма долгов по алиментам обновила исторический максимум

По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов, составила 152 миллиарда рублей. Обновлен исторический максимум.

Как подсчитали СМИ, само число должников сократилось, если сравнивать с 2018 годом, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13 процентов. Средняя сумма долга выросла со 162 тысяч рублей на конец 2018-го до 189 тысяч рублей на конец 2019 года.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных исполнительных производств по делам о взыскании алиментов. В списках невыездных на конец года значились 515 тысяч алиментщиков, их общий долг - 98,7 миллиарда рублей.