29 января этого года телеканал "Россия 24" начал показ новой программы "Типичная Украина". Ее автор - исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, бывший главный редактор сайта "РИА Новости Украина" в Киеве, в отношении которого украинскими спецслужбами в 2018 году было сфабриковано дело по обвинению в госизмене.

Вы позиционируете "Типичную Украину" как программу не о политике, а о жизни простых украинцев. Что вы планируете рассказать об этой, неизвестной Украине?

Кирилл Вышинский: Украина сегодня - это страна, которая ежедневно попадает в ленты новостей с, как правило, не самыми позитивными сюжетами: война, политическая нестабильность, какие-то абсурдные заявления политиков, местных властей, радикалов и т.д.

Кирилл Вышинский оказался в украинской тюрьме по делу, сфабрикованному СБУ. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Ясно, что эти события происходят, образно говоря, на площади максимум пяти-шести кварталов в центре Киева. Но в то же время Украина cтрана большая, страна разная, поскольку она исторически формировалась из разных кусков и осколков разных империй. Украинцы формировались в разных культурах. Мне самому всегда было интересно узнать эту страну, узнавать этих людей. Мне хочется об этом рассказать. В двух словах так и не скажешь, какая она. Но она очень интересная.

Сколько программ вы планируете выпустить, и какова их продолжительность?

Кирилл Вышинский: Мы планируем выпустить более 40 программ продолжительностью 26 минут, которые будут выходить на телеканале "Россия 24" один раз в неделю. Мою идею поддержали все мои коллеги, руководство ВГТРК, МИА "Россия сегодня", поскольку они считают, что это важно, интерес к Украине есть, и он будет сохраняться. И этот интерес обусловлен не только политическими, экономическими проблемами и отношениями. Просто потому, что это наш ближайший и самый крупный сосед. Давний термин - братский народ - никто еще не оспорил.

Концепция предусматривает и ваш личный взгляд, и приглашение неких ньюсмейкеров, экспертов?

Кирилл Вышинский: Мы в своей концепции программы хотим уйти от определенного стереотипа. Что такое сейчас украинский эксперт или эксперт по Украине в сознании людей? Это человек, который, как правило, эмоционально что-то доказывает и постоянно спорит. А мы бы хотели, чтобы люди, которые будут у нас в студии, наши эксперты спокойно рассказывали о стране, о ее истории, о ее каких-то особенностях, о тех, может быть, не совсем известных и понятных особенностях украинской истории и вообще Украины. Поэтому это люди, которые хорошо знают Украину, как правило, выросшие на Украине и хорошо понимающие не сколько даже, может быть, сегодняшнюю политическую конъюнктуру, сколько вообще эту страну.

Каково вести передачу об Украине и сохранять объективность, в том числе и в выборе собеседников?

Кирилл Вышинский: Для меня не стоит вопрос сохранять объективность. Быть пристрастным или непристрастным. Я, конечно, пристрастен, потому что Украина это страна, в которой я вырос. Я пристрастен в этом смысле по определению. С другой стороны, мы рассказываем про впечатления, мы опираемся на исторические факты, на события. Понятно, что их можно трактовать и объяснять по-разному. Поэтому в этом, наверное, будет определенный субъективизм. А в целом мы рассказываем про страну и ничего не придумываем.

Какая изюминка будет у вашей программы?

Кирилл Вышинский: На мой взгляд, изюминка заключается в том, что мы рассказываем про другую Украину, то есть не ту, которую видят в выпусках новостей. В этом и есть главная изюминка нашей программы. Это как в быту, в обыденной жизни - крайне любопытно узнать про соседа с точки зрения того, как он живет каждый день. Не то, что он про себя рассказывает, как его жизнь устроена на самом деле. Сейчас, когда мы смотрим телевизор, создается впечатление, что украинцы - это постоянно кричащие люди, либо в парламенте, либо на улицах. Но миллионы украинцев так себя не ведут. В повседневной жизни они каждый день не голосуют за закон о земле. Они на ней работают.

О типичной Украине в двух словах не скажешь

Вам как эксперту, человеку, который много лет прожил, профессионально занимался Украиной, не больно ли наблюдать, как западные страны разрушают украинскую идентичность, размывают ее?

Кирилл Вышинский: Больно - это, наверное, не то слово. Меня, конечно, в первую очередь, беспокоит будущее. Гражданский конфликт внутри страны налицо, его ведь не спрячешь. За пять лет из-за постоянных ежедневных сообщений войне на Украине, может быть, это, что называется, уже примелькалось. Но тем не менее это факт. Страна живет в условиях гражданского конфликта. Слава богу, не углубляющегося, вроде как тлеющего, но тем не менее. Не только украинцы все это переживают, переживают россияне, потому что понимают, это братский народ.

Какие украинские СМИ вы читаете. Какие из них уделяют внимание этой типичной Украине?

Кирилл Вышинский: В чем проблема украинского телевидения? Оно очень политизировано. На телеканалах больше разговоров о политике, чем о стране. Это очевидно и объяснимо. С начала 2000-х Украина практически живет в состоянии постоянного и углубляющегося политического кризиса. Выхода из него пока нет. Соответственно телевидение живет этим. Информационное пространство тоже. Я, например, регулярно каждый день смотрю сайт "Страна.ua" и считаю, что это одно из лучших на сегодняшний день электронных СМИ об Украине. Там нет этой ура-патриотической пропаганды, нет того, чем очень серьезно заполнено информационное пространство Украины - постоянными рассказами о "враждебной агрессии" со стороны России, о национально-патриотическом подъеме нации в духе предвыборных лозунгов Порошенко - "наша церковь, наша мова, наша армия", "все самое лучшее в мире".

Телеканалы на Украине крайне политизированы. Фото: Photoxpress

Насколько СБУ следит за работой журналистов на Украине?

Кирилл Вышинский: Это ясно из той истории, которая произошла со мной. Я оказался тюрьме по обвинениям со стороны СБУ. Кроме меня примерно в это же время еще 12 моих коллег преследовались спецслужбой - были арестованы, обыскивали редакции, возбуждали уголовные дела.

Это стало в порядке вещей, когда по обвинениям СБУ журналист может оказаться в тюрьме. Причем обвинения стандартные - это и госизмена, и посягательство на конституционный строй (то есть критика власти во времена Порошенко), и пособничество "террористам" - так на Украине называют ДНР и ЛНР. Сейчас закрутить гайки пытаются политики. Например, бывший генеральный директор этого медиахолдинга "1+1" (канал олигарха Коломойского. - Ред.) Александр Ткаченко, сейчас являясь депутатом Верховной рады, вносит законопроект о так называемой достоверной информации. Если его примут, то он будет давить на журналистов и возьмет в крайне жесткие тиски тех, кто пишет не то, что хотелось бы власти. Мне кажется парадоксальной ситуация, когда вчерашние журналисты сами себе роют яму, либо, наоборот, пытаясь как-то зачистить информационное пространство, рано или поздно сами рискуют попасть в эту западню.