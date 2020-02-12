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12.02.2020 07:19
Рубрика: Спорт

Травма Кучерова омрачила победу "молний"

Текст: Максим Домчев
Голевая передача Никиты Кучерова помогла его клубу "Тампа-Бэй" добиться победы над "Питтсбургом". В середине второго периода лидер "молний" получил травму и на лед не вернулся.
Фото: REUTERS/Aaron Doster Фото: REUTERS/Aaron Doster
Фото: REUTERS/Aaron Doster

"Питтсбург" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал клуб "Тампа-Бэй". В первом периоде хозяева площадки вышли вперед после гола Евгения Малкина. Для россиянина эта шайба стала 18-й в сезоне и 409-й в карьере. Всего за карьеру 33-летний Малкин забросил 409-ю шайбу и по этому показателю вышел на 91-е место.

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Во втором периоде "Тампа-Бэй" сумела отыграться. С передачи Никиты Кучерова отличился защитник Михаил Сергачев. Благодаря очередному набранному очку Кучеров продлил результативную серию до 12 матчей, за которые набрал 21 очко (10 голов и 11 передач).

Вскоре лучший хоккеист прошлого регулярного чемпионата НХЛ покинул лед. В борьбе с защитником "пингвинов" он получил травму "нижней части тела". Хоккеист больше не возвращался.

"Тампа-Бэй" в итоге все же вырвала победу, благодаря голу Янни Гурде. Голкипер "молний" Андрей Василевский снова не проиграл в основное время матча и отразил 35 бросков из 36.

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