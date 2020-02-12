Турчак и Нарышкин возглавили оргкомитет ЕР по сохранению исторической памяти

Президиум генсовета "Единой России" утвердил состав оргкомитета по сохранению исторической памяти "Наша Победа". Его сопредседателями стали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и председатель общественного совета партпроекта ЕР "Историческая память" Сергей Нарышкин.

Всего в комитет вошли 35 человек, первое заседание пройдет уже 18 февраля на площадке партии.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн отметил, что оргкомитет "создается не под 75-летие Победы". "Надеюсь, он будет работать в постоянном режиме безотносительно юбилейных дат. Речь идет об объединении всех ранее запущенных и работающих проектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне и о работе в рамках этого комитета по новым направлениям, которые, несомненно, будут появляться", - пояснил Хинштейн на заседании президиума Генсовета "Единой России".