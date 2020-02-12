Турция отправила в Германию "черные ящики" с разломившегося самолета

Власти Турции передали Германии для расшифровки бортовые самописцы с самолета авиакомпании Pegasus Airlines, потерпевшего аварию 6 февраля при посадке в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что данные с "черных ящиков" будут опубликованы на следующей неделе.

Напомним, Boeing 737-800 Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс из курортного города Измир. При посадке в Стамбуле самолет не сумел остановиться на ВПП, выкатился за ее пределы, проехал еще 50 метров и упал с высоты примерно 30 метров в ров. Практически сразу лайнер развалился на три части, его охватило пламя, однако пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

В результате аварии погибли три человека, 179 были ранены. По мнению экспертов, причиной ЧП мог стать сильный ветер и ливень: в ходе переговоров с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу предстоящей посадки.