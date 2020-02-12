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Рубрика: Экономика

Игра в открытую

Учредителями операторов лотерей не смогут быть судимые
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О лотереях" и "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как заявили корреспонденту "РГ" в Ассоциации юристов России, инициатива распространяет на операторов лотерей такие же требования, какие установлены к организаторам азартных игр. Учредителями операторов лотерей не смогут быть граждане, имеющие судимость. Кроме того, учредителями казино и компаний, являющихся официальными операторами лотерей, не могут быть юрлица, расположенные в офшорных зонах. А информация о бенефициарных владельцах игорного бизнеса будет раскрываться в обязательном порядке.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Сегодня в законе сказано, что организатором азартных игр не может быть человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления и преступления особой тяжести. Организатором лотерей является государство, но операторами выступают частные компании. Они занимаются проведением лотереи и выдачей призов.

К операторам лотерей устанавливаются такие же требования, как к организаторам азартных игр

- Инициатива направлена на повышение прозрачности в сфере игорного бизнеса и лотерей, - рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. - Организаторы азартных игр, а также операторы лотерей будут обязаны раскрывать уполномоченному органу данные о бенефециарных владельцах бизнеса. На таких владельцев также распространяются требования закона об отсутствии судимости.

Экономика Бизнес Правительство Борьба с азартными играми

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