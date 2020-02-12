Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена

- Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией, - сказал журналистам, комментируя принятие законопроектов, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительственный проект об отмене экзамена гласит о том, что иностранцев по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России. Также это касается случаев, если родственники ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.

Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком. Как указано в проекте, для этого нужно будет подать заявление.

МВД РФ по согласованию с Минпросвещения определит единые критерии признания носителями языка.

Во втором чтении также принят законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом речь идет о документах, поданных на территории РФ. А для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая вводит основания для продления срока, но не более чем на три месяца. Это может понадобиться для уточнения ряда фактов.

Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников. Как напомнил Вячеслав Володин, уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Беларуси, Армении и других бывших советских республик.