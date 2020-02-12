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12.02.2020,  
18:02
Текст:  Николай Грищенко

Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео

Израильская оружейная компания продемонстрировала в действии лазерный комплекс Drone Dome для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Создатели заявляют, что их разработка способна обнаружить и уничтожить целый рой дронов.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Комплекс устанавливается шасси автомобиля и включает в себя радар, оптико-электронную систему сопровождения цели, систему управления, а также установленный на крыше лазер. Drone Dome может обнаруживать объекты размером до 0,002 квадратных метра на расстоянии 3,5 километра.

После обнаружения система фиксируется на беспилотнике и держит его на прицеле. Против дронов противника можно использовать глушитель радиосигнала или лазерное оружие.

Оператор может выбрать общий вид (позволяет оператору сохранять визуальную перспективу) или точный вид (для тщательного осмотра дрона и наведения лазера).

На видео можно увидеть, как невидимый лазерный луч расплавляет пластиковый корпус парящего в воздухе квадракоптера. Всего было уничтожено семь дронов, которые, необходимо отметить, не совершали сложных маневров уклонения в полете.

Кстати, подобные испытания в 2017 году были продемонстрированы американской компанией Raytheon. Мобильный лазерный комплекс HELWS-MRZR во время тестов лазерным лучом подбил висящий в воздухе на высоте двух метров квадрокоптер.

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