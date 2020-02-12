Уровень газификации в России вырастет за 15 лет с 69 до 83 процентов

"Газпром" рассчитывает к 2035 году сохранить лидирующие позиции на европейском рынке, нарастить присутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также увеличить уровень газификации российских регионов. Об этом компания заявила в презентации к ежегодному "Дню инвестора "Газпрома".

В документе говорится, что общая добыча газа в России вырастет до 821 млрд кубометров в 2024 году, а в 2035 году достигнет 924 млрд кубометров. Для сравнения: в 2018 году добыто 728 млрд кубометров природного газа. Собственную добычу газа "Газпром" планирует нарастить на 21% от показателей прошлого года. В результате она должна составить к 2030 году 605 млрд кубометров.

Компания намерена сохранить доминирующее положение на внутреннем рынке. По ее прогнозу, потребление газа в нашей стране вырастет, хоть и не особо сильно. К 2035 году на 26 млрд кубометров от показателей 2018 года (494 млрд кубометров) до 520 млрд кубометров. Большая часть этого роста потребления будет связана с проектами по сжижению газа и запуском новых нефтехимических производств. Другая часть - с запланированным увеличением уровня газификации регионов.

Запуск трубопровода в Китай "Сила Сибири" в конце прошлого года позволит более активно приступить к газификации юго-восточных регионов страны. Кроме того, дальнейшее развитие проектов в Восточной Сибири и на шельфе Сахалина также должно благотворно сказаться на газификации близлежащих регионов. К 2019 году средний уровень газификации в стране составлял 68,6% (в городах - 71,9%, в сельской местности - 59,4%). В 2035 году компания рассчитывает достичь 83%. Не самые высокие темпы (в среднем - менее одного процента в год) связаны с большой удаленностью друг от друга населенных пунктов на востоке России и весьма низкой плотностью населения в Амурской и Иркутской областях, а также в Хабаровском крае и Якутии.

В сфере внешней торговли к 2030 году "Газпром" планирует увеличить экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья на 34%. В прошлом году туда было отправлено 199 млрд кубометров. Соответственно, к 2030 году этот показатель должен составить около 261 млрд кубометров. Вероятнее всего, такой прирост будет возможен благодаря намерению компании значительно диверсифицировать экспорт газа, увеличив долю поставок в восточном направлении до 30%. В 2019 году она составляла всего 5%. В страны АТР отправлялся лишь сжиженный природный газ (СПГ) с проекта "Сахалин-2" и первые объемы голубого топлива, прокачанного по трубопроводу "Сила Сибири".

Вопреки многочисленным прогнозам в "Газпроме" считают, что трубопроводные поставки останутся основным способом транспортировки газа. К 2030 году в мире на них придется 84%, а на долю СПГ - 16%. В экспорте компании к 2030 году трубопроводные поставки составят 90%, а мощности СПГ - 10%.

Добыча газа в России в 2024 году вырастет до 821 млрд куб. м, а в 2035 году - до 924 млрд куб. м

В отношении новых и перспективных проектов в презентации отмечено, что "Северный поток - 2" должен заработать в 2020 году, а в качестве двух новых перспективных трубопроводов указаны "Сила Сибири - 2" в Китай и "Дальневосточный маршрут" через Приморье в страны АТР. В сфере производства СПГ в 2020 году "Газпром" планирует запустить завод "Портовая СПГ" мощностью 1,5 млн тонн, а в 2023-2024 годах - "Балтийский СПГ" в Усть-Луге мощностью 13 млн тонн. Последний относится к газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Усть-Луге, который будет производить 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Кроме того, ожидается до 2030 года ввод в строй третьей линии сжижения газа на проекте "Сахалин-2" мощностью 5,4 млн тонн, но точная дата пуска пока неизвестна.