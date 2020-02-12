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Рубрика: В мире

В Британии компьютерный сбой омолодил долгожителя на 100 лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

МВД Британии попросило, чтобы родители 101-летнего итальянца, более полувека живущего в Лондоне, удостоверили его личность для получения разрешения о пребывании в Британии. Об этом трагикомическом случае, который был бы невозможен до наступления Brexit, сообщила газета Guardian.

Дело в том, что после выхода Британии из состава ЕС, все проживающие в Альбионе иностранцы обязаны обратиться с прошением в министерство внутренних дел, чтобы им продлили разрешение на пребывание в Соединенном Королевстве.

Фото: youtube.com
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Когда 101-летний Джованни Пальмиеро, который живет в Лондоне с 1966 года, пришел в консультационный центр в Ислингтоне на севере Лондона, его представителя попросили принести нотариально заверенный документ от родителей, который бы подтвердили его личность. Родители долгожителя умерли много десятилетий назад, и Пальмиеро сначала удивился, а затем похвалил чиновников за чувство юмора.

Оказалось, что из-за компьютерного сбоя министерство внутренних дел посчитало его годовалым ребенком, снизив возраст этого просителя на целое столетие. Все попытки итальянца доказать, что ему не один, а сто один год, были безуспешными.

Когда волонтер, который помогал Пальмиеро отсканировать его паспорт и готовился отправить документы в министерство внутренних дел, система неверно истолковала год рождения Пальмиеро, указав 2019-й, а не 1919-й год.

Волонтер позвонил в министерство внутренних дел, и, по его словам, чиновникам потребовалось два звонка и полчаса, чтобы понять: это была ошибка приложения, а не его. После этого министерство внутренних дел признало оплошность и приняло в обработку данные личности Палмиеро по телефону.

Фото: Скриншот с видео
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Итальянец живет в Лондоне уже 54 года. Он работал поваром в ресторане на Пикадилли, а последние 11 лет до выхода на пенсию трудился в рыбном магазине. Он 75 лет женат на своей супруге Люсии. У него у них четверо детей, восемь внуков и 11 правнуков.

Его сын сообщил, что Джованни Пальмиеро, который пользуется большим авторитетом в лондонской итальянской общине, был доволен, когда Великобритания вышла на общий европейский рынок в 1973 году, но был удивлен результатом референдума по Brexit в 2016 году.

"Консульство Британии в Риме ранее заверило нас, что мы всегда можем жить в Лондоне. Папа не может сейчас вернуться в Италию, так как у него здесь есть дети и внуки", - сказал сын долгожителя.

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