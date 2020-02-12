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12.02.2020 11:42
Рубрика: В мире

В Китае растет доля излечившихся от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Доля излечившихся коронавируса нового типа за две недели выросла с 1,3 до 10,6 процента. Об этом, как передает ТАСС, проинформировали в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - тогда он составлял 1,3 процента. К 11 февраля он увеличился до 10,6 процента", - рассказал представитель ведомства.

В то же время, по его словам, сокращаются темпы роста числа инфицированных. "Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - отметил чиновник. Сокращение составило 48,2 процента. Также падает и количество людей, поступающих с больницы с подозрением на коронавирус (на 37,3 процента меньше, чем две недели назад).

Согласно последним данным, новым коронавирусом заразились 44,6 тысячи человек, более 1,1 тысячи инфицированных скончались от осложнений. Выздоровели 4,7 тысячи человек.

Между тем причина вспышки заболевания так и не установлена. Накануне в Женеве открылся международный форум для исследования коронавируса и поиска средств для борьбы с ним.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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