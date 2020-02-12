Масштабные белорусско-российские встречи представителей регионов стали заметным явлением в экономической, социальной и культурной жизни Союзного государства.

- Поскольку нынешний год особый, важный для нас и для наших российских коллег как год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, то темой форума определено историческое наследие Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России, - отметила перед началом заседания оргкомитета председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Подтвердив, что предложения о месте и времени проведении VII Форума регионов Беларуси и России в целом поддержаны российскими коллегами, участники заседания обсудили программу основных мероприятий. Предполагается организовать работу по пяти тематическим секциям: о парламентском измерении в сохранении исторического наследия и укреплении единства двух народов; о совместных экономических проектах; о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне как основе воспитания патриотизма и гражданской ответственности; о повышении социальной и экономической активности сельской молодежи... Также запланированы заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству и встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран.

- Рассчитываем, это будет масштабное мероприятие, которое позволит выйти нам на новый уровень сотрудничества по всем направлениям, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Хотелось бы новаций, которые будут взаимоинтересны и нам, и нашим российским коллегам.

По словам спикера, белорусская сторона рассчитывает, что очередной форум регионов пройдет на высоком организационном уровне, станет запоминающимся и знаковым с учетом знаменательной даты, которая будет отмечаться 9 Мая.

Предположительно, в начале марта в Минске состоится очередное заседание оргкомитета по проведению VII Форума регионов, на этот раз с участием российских представителей. Будут уточнены и конкретизированы многие детали предстоящей встречи.

Прямая речь

Владимир Улахович, Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

- Предстоящий форум будет посвящен юбилею нашей общей Победы. Но мы не забываем и о практической составляющей. Поэтому на БЕЛАЗе пройдет заседание экономической секции. Прорабатывается вопрос о проведении там же выставки образцов нашей машиностроительной продукции. Будут рассмотрены и вопросы промкооперации, которые, к сожалению, испытывают определенные сложности. Наши предприятия настроены выходить на форум с конкретными контрактами, проектами. А цифры, на которые выйдем? Мы всегда прибавляли, думаю, не будет исключением и нынешний форум. Этот вопрос обсуждаем сейчас с руководителями регионов, отраслей, предприятий. В том числе намерены шире привлекать предприятия негосударственной формы собственности, вносящие заметный вклад в наш экспортный потенциал.